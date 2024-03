Giulio Cesare in Egitto - Lawrence Zazzo © Monika Rittershaus

Das Leben ein Traum - Jens Harzer. © Armin Smailovic

Die Baden-Badener Opernfestspiele eröffnen mit einem Opernspektakel erster Güte, wenn man-Autor Thomas E. Schmidt glauben darf . Gegeben wird"Elektra". Die vonundverantwortete Inszenierung scheut die großen Gesten keineswegs: "Das ist, Schreien und Blutrausch, musikalischer Über-Expressionismus, ein starkes Stück für alle Beteiligten, für sorglose Hörerinnen und Hörer zumal,getrieben von einem Orchester mit allein 40 Bläsern. Die Bühne hier: nichts als gigantische, sich verschiebende Betonstufen, unter denen das Geschehen - vielleicht am Fuß eines Tempels menschenfeindlicher Gottheiten - sich verdichtet, bis es ganz zweidimensional und deswegenwirkt. Es ist die Opernhölle, und man ist hinterher glücklich, sie mit anderen durchlaufen zu haben." Alexander Camann wiederum bespricht , ebenfalls in derund ebenfalls euphorisch ("schlichtweg epochal"),Inszenierung einer weiteren Strauss/Hofmannsthal-Oper - "Frau ohne Schatten" - an der Semperoper Dresden Hoch her geht es auch an der Oper Frankfurt , wo"Giulio Cesare in Egitto" gegeben wird. Und zwar, freut sich Jan Brachmann in der, ohne die Barockoper zur Farce zu degradieren. Stattdessen darf man sich an "Blut, Tränen und Erbrochenem" erfreuen, und an den Sangeskünsten unter anderemund: "Wanderer gestaltet seine Doppelnatur als effeminierter Lüstling und pure Bestie auch vokal, wenn er bei den Koloraturen immer wieder aus der brillanten Farbe des Countertenors insseines natürlichen Baritons abstürzt. Zazzo erreicht den gestalterischen Gipfel seines Singens, als er im zweiten Akt, auf dem Rücken liegend, bebend,, dem verführerischen Gesang Cleopatras antwortet." Noch besser als die Hauptrollen sind laut Brachmann, das soll nicht verschwiegen werden, allerdings die Nebenrollen besetzt, und zwar mit "als Cornelia,als Sesto undals Nireno. Alle drei singen timbral verführerisch, technisch beeindruckend sicher und zugleich hoch infektiös, was die Kraft der Affekte angeht."Ein Stück für unsere Gegenwart istBarockklassiker "Das Leben ein Traum" für-Autor Jakob Hayner, da es von den Bedingungen der Freiheit angesichts eines Epochenumbruchs handelt. Das Hamburger Thalia-Theater zeigt das Stück nun in einer gelungenen-Inszenierung: "Es ist ein Abendzwischen den Menschen. Deswegen läuft im Hintergrund Jazz, obwohl Sigismund zunächst gesteht, er möge lieber Marschmusik, also den streng vorgegebenen Takt. Die Drehbühne von Johannes Schütz mit einer schwebenden Kugel in der Mitte, um die ein Spiegel kreist, lässt an astronomische Konstellationen denken, immerhin ist Caldérons Stück zu der Zeit entstanden, alsdie Erde aus dem Zentrum der Planetenbewegungen riss und René Descartes den Zweifel an der Außenwelt zur Philosophie erhob." Deutlich weniger begeistert ist Till Briegleb in der, für ihn hat die Aufführung "und zu viel vor Hässlichkeit."Außerdem: Peter Kümmel unterhält sich in dermit, einem Weltreisenden in Sachen Theater. Atif Mohammed Nour Hussein denkt aufdarüber nach, was passiert, wenn bei Bühnenaufführungen kurzfristigwerden muss.Besprochen werden' Choreographie der Johannes-Passion bei den Salzburger Opernfestspielen ( Welt , "ein höchst dekorativer, kontemplativer, wohlig anrührender Abend für den kulturafinen, bachgestreichelten Atheisten"),Inszenierung von"Biedermann und die Brandstifter" am Schauspielhaus Zürich (, "(...) bösartiges Spiel im Spiel und bei aller politischen Brisanz vor allem immer wieder eines: sehr lustig"),"Orpheus und Eurydike" an der Staatsoper Hannover (, "Der Beifall kannte keine Grenzen") und' "Die Insel", inszeniert von der Kompanie [in]operabilities, zu sehen zunächst im Berliner Radialsystem ( van , "eine neue auch ästhetische Landmarke im Musiktheater").