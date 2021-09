Jedes Mal, wenn ich eine Publikation einer mir unbekannten Dichterin oder eines mir unbekannten Dichters zur Hand nehme, fremdele ich anfangs. Ich beginne zu "lesen" ... wobei "lesen" die Sache nicht trifft. Ich beginne vielmehr, die Oberfläche abzutasten: Buchstaben, Silben, Worte, und wie sie miteinander reden oder miteinander schweigen, und wie sie auf den Weißräumen der Seite oder des Bandes Platz gefunden, ja, ihren Platz genommen oder bekommen haben. Anfangs sind sie mir abgewandt, die Sprache tut nur so, als spräche sie. So taste ich mich voran, bis irgendwann in der Oberfläche etwas meine stärkere Aufmerksamkeit erregt, sich öffnet: ein Schlüssel, eine Luke, ein Fenster, eine Tür ins Werk vielleicht - oder in etwas anderes?Vor mir liegt das-Dossier "Weiße Schatten", das sich der amerikanischen Dichterin widmet. Was konnte es mit diesen Schatten auf sich haben? fragte ich mich. Ich las, und las, tastete mit den Augen ab, was sich dort auf den Seiten versammelt hatte. Würde ich hinter die Oberfläche gelangen? So blieb ich bei einer Serie von "erasure"-Gedichten hängen, also beiBuchseiten aus "The Little White Shadow" - und mit einem Mal ging mir durch den Kopf, dass im "Erasen" , also im Ausweißen, Austilgen, ein ähnlicher Prozess am Werk ist, wie beim Lesen. Ein Abtasten der vorhandenen Textoberfläche, hier mit Tippex-Pinsel."The Little White Shadow" war offensichtlich, so findet man im Internet, der populäre Roman einer Autorin namensaus dem Jahr 1889, die mit dem Erlös Erholungsheime für (arbeitende) Frauen und Mädchen errichten wollte. Ruefle hatte sich ein altes gegilbtes, fleckiges Exemplar davon vorgenommen und die Textoberfläche Zeile für Zeile geweißt, von wenigen Aussparungen abgesehen. Übrig geblieben waren so auf jeder Seiten einige Textbausteine, die als das sichtbar waren, was sie geworden waren:. Einblicke in Möglichkeitswelten. Ein Spiel. Eine Lesart.Täglich mache Mary Ruefle diese "erasures", liest man in einem Interview im. Zuallererst für sich selbst. Über 100 solcher Bücher hat sie mittlerweile "verfasst", oder richtiger: aus ihrer ursprünglichen Facon gelöst. Eine Meditation. Ein. Jeden Morgen eine Doppelseite.Eine Voraussetzung für dichterische Empfänglichkeit sei der Müßiggang, so Walt Whitman:, zitiert ihn Ben Lerner in "Warum hassen wir die Lyrik?" Wer da wie Whitman die Halme betrachtet oder wie Ruefle dasitzt und weißt, weiß, dass auf diese Weise, der Flow der Sprache, beginnen kann, der anderen Wahrheiten Raum verschafft.Das erste Gedicht von Ruefle im Dossier wirkt in seiner Fragmentik, als sei es auch technisch von "erasure" inspiriert. Es beginnt so:(...)Ein Leuchten nach dem Ende der Hoffnung, verstanden zu werden. Eine Unterbrechung der Gegenwart, eine Aussetzung des Jetzt-Zeit-Getümmels.Der Prozess des Ausweißens (und das Schnüffeln von Tipp-Ex) sind bei Ruefle meist nur Einstimmungen, nicht Teil der Produktionsform. Die Gedichte beginnen meist im Kopf, wie sie sagt, nicht auf dem Papier. Als Sprach-Schleifen. Das Gedicht, das Hinweise auf ihre "Ars Poetica" enthält und nicht "Weißer Schatten", sondern im Gegenteil "Dunkle Ecke" betitelt ist, lautet:Was eigentlich steht da? Erstens: Die leere Schublade ist in Wirklichkeit nicht leer, jedoch. Dank der Leere werden die Rückstände sichtbar, mit denen sie bevölkert ist, auch wenn diese meist unsichtbar bleiben: ein trüber Pfennig, eine tote Fliege, eine gerade Nadel und: Staub - Residuen, die vorher unbesehen gewesen waren und nun, wie die Wort-Rückstände auf dem geweißten Papier, Kosmen evozieren. Wer schreibt, krümmt seine Finger. In der Schublade des Gedichtes kann alles ins Sein gedacht werden. Auch alles Abwesende, alles Tote. Gedichte entstehen aus den Residuen der Angst, des Schmerzes, aus Erinnerungen, aus Glück; und aus der Tatsache, dass wir alle sterblich sind, was recht eigentlich eine Binse, tatsächlich aber ein Schock ist, wenn es plötzlich um den Gedanken an dengeht.Ruefles Gedichte untersuchen Fragilität und Scheitern mit Schönheit, Humor und Fantasie - und immer wieder ist das Glück der Kindheit mit von der Partie.Schreibheft--------------------In anderer Sache:Derzeit findet im Zürcher Strauhof eine Ausstellung zu dem Schweizer Dichterstatt, dem ich einen meiner Leitsprüche verdanke: "Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um mal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge." Parallel zur Ausstellung ist in dem Schweizer Lyrikverlag von Urs Engeler Kurt Martis "Wortwarenladen" erschienen. Ein Wörterbuch nicht im üblichen Sinne. Aber einevon dichterischen Neuschöpfungen aller Art und durch mehrere Jahrhunderte hindurch. Nach Sachthemen recht willkürlich, sprich nach eigenem inneren Raster des Dichters geordnet. Unter der Rubrik "Luft Himmel" zum Beispiel findet sich die(Franz Wurm), die(Arno Schmidt) der(= Himmel, Jean Paul) , und dazwischen viel Mayröcker:hingegen stammt wiederum von Jean Paul.Unter der Überschrift "Bodentiere" findet sich als erstes der Eintrag, von Else Lasker-Schüler. Unter "Lebensalter" der Begriff. Man sieht, solche Listen sind Residuen aus den- auchvon Friedrich Wolfskehl, und dervon Oskar Pastior gehören dazu. Uns mögen viele der zeitgenössischen Dichterinnen und DIchter mit ihren Wortschöpfungen fehlen (etwa Oswald Egger, Monika Rinck oder Uljana Wolf), doch das mindert weder Spaß noch Inspiration des "Wortladens". Kein Wunder, dass Marti dieses Schnipselwerk bis zuletzt um sich hatte.