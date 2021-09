Stefan Kornelius fragt sich in derentgeistert, warumpraktisch nicht vorkommt, obwohl für uns alles von Europa abhängt. Warum fragt niemand nach, ob die verschiedenen Wahlprogramme mit der europäischen Wirklichkeit vereinbar sind? "Da steht ganz oben die Klimaneutralität, die vor allem ein europäisches Problem ist, wenn nicht ein globales. Wer derbis 2030 ihre Verbrenner nimmt, der nimmt ihr auch ihre Absatzmärkte, wenn nicht zumindest in Europa Elektromobilität in allen Facetten von Ladestationen bis Datenstabilität garantiert ist. Wer dieschneller vom Netz nimmt, braucht schneller Ersatz - oder er zahlt für französischen Atomstrom. Wer in Deutschland denanhebt, ohne für vergleichbare Produktionsbedingungen jenseits der Grenze (und weit darüber hinaus) zu sorgen, treibt Arbeitsplätze aus dem Land." Und da hat man die wirklich schwierigen und umstrittenen Fragen über die europäischenoch gar nicht gestellt.Die Lebensrealität von Frauen, die weltweit durch immer neueerschwert wird, spielt im Wahlkampf ebenfalls keine Rolle. Dabei wurde auch im europäischendas Abtreibungsrecht quasi abgeschafft, wogegen bisher nur die Polinnen demonstriert haben. "Umso wichtiger, umso dringender, dass siebekommen, dass sie merken, dass sie nicht allein mit ihren Anliegen sind", schreibt Lena Gorelik in der. "Es liegt an uns, jenenzu demonstrieren, die auf die Straßen gehen, und es liegt vor allem an uns, für Aufklärung zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Kinder sexuell aufgeklärt werden, dass sie lernen, keine Lücken entstehen zu lassen, weil sie eine Gesellschaft bilden, in der offen über schwierige Entscheidungen wie Schwangerschaftsabbrüche gesprochen werden kann und in der diese medizinisch und psychologisch begleitet werden."ist noch so ein Thema, dass im Wahlkampf nicht vorkommt. Dabei zeigt der Prozess in Paris gegen diesehr deutlich, wie europäisch dieses Thema ist, schreibt Michaela Wiegel in der: "So wichtig die juristische Aufarbeitung für die französische Gesellschaft und die vielen Terroropfer ist, der Prozess wird auch prägend für den Rest der EU sein. Denn er muss die Frage beantworten, ob sich diemit ihrem Rechtssystem gegen die islamistischen Feinde der Demokratie behaupten kann." Das gilt besonders vor Hintergrund, dass mehr als die Hälfte der Franzosen sich diezurückwünschen: "Die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen verspricht in regelmäßigen Abständen ein Referendum zur Wiedereinführung. Mit der europäischen Grundrechtecharta wäre das genauso wenig vereinbar wie Straflager für Terroristen. In den nächsten Monaten geht es auch darum, die zweifelnden Bürger davon zu überzeugen, dassmit dem Arsenal des Rechtsstaats erfolgreich bekämpft werden kann."Und auch die, als Finanzminister bei Steuer- und Bilanzbetrügern weggesehen zu haben, werden in diesem Wahlkampf nicht thematisiert, staunt Deniz Yücel in der. Irgendwie haben sich die Prioritäten verschoben bei: "In ihrer Vorstellung kann einem Menschen - außer vielleicht der Corona- bzw. der Klimatod - nichts Schlimmeres widerfahren, alszu werden. Deshalb gilt ihre ganze Leidenschaft einer diskriminierungsfreien Sprache, beseelt vom magisch-postmateriellen Glauben, dass man die Dinge nurmüsse, um Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. Diese Linke ist auf einer Wellenlänge mit, die ihre Mitarbeiter trainieren, jedwede Diskriminierung zu vermeiden, die aber fuchsig werden, wenn diese sich einer Gewerkschaft anschließen, um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung durchzusetzen. Dieim deutschen Amazon-Zentrum in Bad Hersfeld interessierten in diesen Kreisen darum nicht halb so sehr wie etwa die Frage, wer die Gedichte von Amanda Gorman übersetzen darf und wer nicht."Übrigens: Inhaben diedie Parlamentswahlen gewonnen, meldet Reinhard Wolff in der. "Nach acht Jahren endet damit auch die Regierungszeit von Angela Merkels norwegischer Parteifreundin Erna Solberg. Ihre konservative Høyre machte das größte Minus, verlor nahezu ein Fünftel ihrer WählerInnen und landete bei 20,4 Prozent. Auch die übrigen drei Parteien des rechten Flügels in der norwegischen Politik waren Verlierer. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei fuhr mit 11,9 Prozent ihr schlechtestes Wahlresultat seit 1993 ein."