Im erzählt Simon Rayß die Geschichte des in der DDR gegründeten(heute: Ensemble Konzerthausorchester) und von dessen Konzertreisen in den Westen. Das Orchester galt als Kulturrepräsentant des Landes, erinnert sich der frühere Soloflötist Burghard Hilse. "Aber wollten die Musiker kulturelle Botschafter des sozialistischen Staates sein? Hatten sie eine Wahl? 'In Musikerkreisen spielte der Arbeiter-und-Bauern-Staat überhaupt keine Rolle', sagt Hilse. 'Das war ja der Vorteil, wenn man es geschafft hatte, in ein solches Orchester zu kommen: dass man.' ... Bevor die Mauer fiel, hat das BSO mehr als zwei Jahrzehnte lang die Welt hinter dem Eisernen Vorhang bereist. Diese Tourneen haben im Laufe der Zeitgenutzt, um zu fliehen, schätzt Hilse. 'Es gab nicht eine Reise, wo nicht jemand weggeblieben ist.' Das gesamte Orchester zählte damals rund 120 Mitglieder."Weitere Artikel: Das ""-Festival im bretonischen Rennes fand zwar unter den Eindrücken der "Gilets jaunes"-Proteste in Frankreich statt, blieb aber, trotz verbarrikadierter Banken und patrouillerender Soldaten, friedlich, berichtet Julian Weber in der: Dafür gerieten die Auftritte vonundzur "rauschenden Feier". Xavier Plus berichtet aufvom "Kick Jazz Showcase"-Festival in Wien. In der stellt Ueli Bernays die Indierock-Bandvor. Außerdem melden diverse Medien, dass"Bohemian Rhapsody" der am meisten gestreamte Song des Jahres ist.Besprochen werden neue Bücher vonundüber Tagesspiegel ), eine Compilation über die Geschichte des Emigranten-Labels NZZ ), der Berliner Auftritt von taz ), das neue Album von Standard ), ein Konzert des Rappers Tagesspiegel ) und neue Popveröffentlichungen, darunterneue EP "Take 2" ( SZ ). Zudem veröffentlicht seine Liste mit den. Auf Platz 1: "Be the Cowboy" von