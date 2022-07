Buchautor

Wael B. Hallaq

Wael B. Hallaq, 1955 in Nazareth geboren, lehrte als Professor für Islamisches Recht am Institute of Islamic Studies der McGill University in Montreal, Kanada. Seit 2009 ist er Avalon-Foundation-Professor an der Columbia University in New York, wo er Ethik, Recht und Politische Theorie unterrichtet. Er forscht zu islamischer Moral- und Rechtstheorie, zu islamwissenschaftlicher Wissenschaftsgeschichte und Praktiken islamischer Regierungsführung in vormoderner Zeit.