Gunnar Hinck analysiert in derdie Unterschiede zwischen derund der FDP-Wählerschaft, die völlig anderen Milieus angehören. Dass die einen ihr Geld lieber in Trekking-Urlaube stecken und die anderen in Statussymbole, leuchtet noch ein. Unbekannter ist ein anderer Unterschied: "Die Grünen sind zu einergeworden, was sich bei der Bundestagswahl noch deutlicher als bei der Wahl 2017 gezeigt hat. 24 Prozent der Beamten haben laut Infratest dimap grün gewählt; die CDU liegt bei Beamten nur noch knapp vorn. Auch Grünen-WählerInnen geben ihre Stimme nicht nur aufgrund höherer Ideale ab, sondern vonmotiviert. Wenn sie sich für höhere Steuern aussprechen, unterstützen sie damit im Grunde ihren eigenen Arbeitgeber und damit auch sich selbst."Den Unterschied zwischen Grünen und FDP tobt der Regisseurdann ebenfalls in dernochmal so richtig aus. "Was immer die Grünen sich einreden mögen: Im Kampf gegen denwerden sie sich in den nächsten vier Jahren aufreiben. Denn dass Freiheit in der Übernahme von Verantwortung besteht, das hat die FDP und mit ihr die deutsche Wirtschaft nie verstanden. Mitten imverkündet die FDP noch immer Steuersenkungen für Großverdiener und macht Wahlkampf für Klimaziele, die von den Unternehmen selbst festgesetzt werden sollen."Auch diedenkt überund die FDP nach. Timo Steppat sieht im Leitartikel auf Seite 1 die Klüfte nicht nur zwischen Beamten und Selbständigen: "Wo die Menschenpendeln, klingt der Umstieg auf den unzuverlässigen Nahverkehr oder die Anschaffung teurer E-Autos wie, wie Veränderung, die man zumindest nicht freiwillig wählt. Den Grünen ist es nicht gelungen, diesen Wählern ein Angebot zu machen und damit echte Breitenwirkung zu erzielen."Im-Feuilleton fragt sich Uwe Ebbinghaus nochmal, warumbei Jungwählern so gut abgeschnitten hat - und zeigt nebenbei unfreiweillig, dass er mit dem Wort "" wirklich nur Männer meint, dennhatte ja neulich gezeigt, dass Jungwählerkeineswegs solche FDP-Fans sind (unser Resümee , demnach hatte die FDP bei Jungwählern 35 Prozent und bei Wählerinnen). Dafür liefert Ebbinghaus anderes interessantes Zahlenmaterial: "Die knapp drei Millionen Wahlberechtigten unter 25 Jahren machen weniger alsder Gesamtheit aus." Und die FDP profitiere auch aus einem anderen Grund: "Schon seit Jahren ist das bevorzugte Studienfach in Deutschland die, gefolgt von Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Psychologie und Wirtschaftsingenieurwesen." Wie verhält es sich denn hier mit dem Frauen- und Männeranteil?Ein geheim aufgenommenes Video voller Hitler-Grüße und N-Wörtern zeigt, dass die angeblich geläutertenkeineswegs vom Rechtsextremismus abgerückt sind, berichtet Michael Braun in der. Das ist nicht unerheblich, denn es handelt sich um eine "Partei, die mittlerweile in vielen Meinungsumfragen mit über 20 Prozent zuraufgestiegen ist und dabei ist, der ebenfalls stramm rechtspopulistischen Lega unter Matteo Salvini den Rang als Nummer eins im Rechtslager abzulaufen. Alles lief blendend in den letzten Monaten: FdI ist die einzige relevante Oppositionspartei gegen die Regierung unter(die auch von der Lega gestützt wird) und kann den Unmut - sowohl gegen die Coronapolitik als auch gegen die sozialen Krisenfolgen - besser als Salvini einsammeln."