ist wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen - weil er nach Deutschland geflogen wurde, um ihn vor seiner Vergiftung zu retten - zuverurteilt worden. Das Internetmagazin stellt eine englische Übersetzung seines Statements im Prozess online: "Die Erklärung liegt imeines Mannes, der sich in einem Bunker versteckt. Ich habe ihn, weil ich überlebt habe. Ich überlebte dank guter Menschen, dank Piloten und Ärzten. Und dann beging ich ein noch schwereres Vergehen: Ich lief nicht weg und versteckte mich. Dann geschah etwas wirklich Schreckliches: Ich nahm an den Ermittlungen zu meiner eigenen Vergiftung teil, und wir bewiesen tatsächlich, dass Putin mit Hilfe des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes für diesen Mordversuch verantwortlich war. Und das treibt diesen diebischen kleinen Mann in seinem Bunker in den Wahnsinn."Der Kreml ist "in Sachenauch nicht mehr, was er mal war, seit Wladimir Putin seinen erfindungsreichsten und skrupellosesten Ideologen und Berater ... entließ", meint Sonja Zekri in derangesichts der plumpen Einschüchterungsversuche der Opposition in Russland. "hatte Parteien, Jugendorganisationen und politische Fantasieattribute wie die 'erfunden, er hat Medien und Kreml-Gegner manipuliert. Das Ergebnis seiner Rochaden und Maskeraden war neben einer Machtvertikale, das Putin für alle Schichten und jedes Alter anschlussfähig machte. Diese virtuosen Ränkespiele der Autokratie sind unbeholfeneren Methoden gewichen." Wirklich schaden wird es Putin aber dennoch nicht, fürchtet sie.Wird Alexej Nawalny der? Ausgemacht ist das nicht, aber Maxim Kireev hegt aufleise Hoffnungen. Denn "in der russischen Gesellschaft wirkt das Urteil fast wie einfür Nawalny, der in Russland zuletzt an Beliebtheit gewonnen hat, obwohl er umstritten bleibt. Die Propaganda hatte ein leichtes Spiel, dem Oppositionellen vermeintlich unlautere Motive oder Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten vorzuwerfen. Nach dem, zu dem seine Rückkehr nach Russland nun geworden ist, wirken diese Vorwürfe haltloser denn je. Für die einfachen Russen beweist die Gefängnisstrafe nurund macht ihn dadurch beliebter."immer wieder einzelne Menschen aufbringen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu demonstrieren, zeigt uns aufIrina Chevtaeva, diein Russland gesammelt hat. Darunter ist ein, der erzählt: "Am 23. Januar protestierte ich in meiner Kleinstadt für die Freilassung von Alexej Nawalny.neben dem Lenin-Denkmal mit meinem Plakat. Ich hatte große Angst. Vorher habe ich mich sehr oft gefragt: 'Soll ich wirklich demonstrieren?Ä Aber die Antwort ist klar. Ich habe viele Gründe. Ich bin für Gerechtigkeit und ich möchte meinen Schülerinnen und Schülernsein. Auf der Arbeit habe ich eine Rüge bekommen. Meine Kollegen haben in den sozialen Netzwerken von meinem Protest erfahren. Bei einem zweiten Verweis. Außerdem kam dieund warnte mich, nicht mehr an den Aktionen teilzunehmen, sonst würden sie ein Verfahren gegen mich eröffnen."Auchwerden Oppositionelle massiv bedroht. Die Regierung Erdogan tun das allerdings nicht direkt, sie stachelt einfach andere dazu auf und lässt sie straffrei, erklärt Can Dündar mit vielen Beispielen auf. "Ein Grund für diese plötzliche und gefährliche Eskalation liegt darin, dass Erdoğan von Monat zu Monat. Wären heute Wahlen, würde der Stimmenanteil des Regierungsblocks wohlausreichen. In Meinungsumfragen liegen die beiden Bürgermeister von Ankara und Istanbul, deren Sterne im Aufstieg befindlich sind, erstmals mit Erdoğan gleichauf."Sowohl dasals auch die Opposition bedienen sich mit teilweise recht zweifelhaften Referenzen aus dem, um die Gegenseite des "Faschismus" zu beschuldigen, schreibt Felix Ackermann in der. Oppositionelle zeigten sich vor der Holocaustgedenkstätte Jama mit, so Ackermann: "Die Leute, die jetzt an der 'Jama'-Grube mit weiß-rot-weißem Davidstern gegen staatliche Verfolgung protestieren, scheinen tatsächlich zu glauben, dass sichanbahnt. Doch statt sie an die Konvention der Vereinten Nationen zu erinnern, wonach diese Definition nicht zutrifft, sollte man die Chiffre 23.34verstehen, der sich auch an die europäische Öffentlichkeit richtet: Seht auf dieses Land, die Lage der Menschen spitzt sich weiter dramatisch zu!" Die Ziffernfolge 23.34 bezeichnet den Paragrafen, der als Vorwand für zahlreiche Festnahmen dient.Die EU ist gut darin,aufzustellen. Schnell handeln ist nicht ihre Stärke. Daraus sollte man lernen, meint der Politikwissenschaftleraufangesichts des. "Ich schlage nicht vor, eine europäische Armee von Epidemiologen zu schaffen, aber die EU könnte ein System entwerfen, das die diplomatischen, militärischen, rechtlichen, finanziellen, medizinischen und ökologischen, um den neuartigen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen. Vielleicht hilft uns ein Streit mit AstraZeneca und Großbritannien, die EU für die nächste Krise besser zu rüsten."Diedroht unter die Überwachung des Verfassungsschutzes gestellt zu werden. Für die Partei wäre das meint der Rechtsextremismus-Experteim Gespräch mit Sabine am Orde von der, denn es hat direkte Konsequenzen für Mitglieder:in der AfD etwa würden "Konsequenzen drohen, wenn sie bei einer Partei aktiv sind, die in der Rubrik Rechtsextremismus geführt wird", so Häusler. Und die Widersprüche in der Partei würden zutage treten: "Die AfD ist jaaus verschiedenen Kernmilieus: der nationalliberalen Richtung mit marktradikalen Wirtschaftsansichten, dem nationalkonservativ gesinnten Milieu von früheren Unionsanhängern und den völkischen Nationalisten und offen Rechtsextremen. Die drei Strömungen haben eine Art Burgfrieden geschlossen, und dank der permanenten Erfolge bei Wahlen konnten die Konflikte unter den Teppich gekehrt werden. Aber jetzt brechen sie aus."