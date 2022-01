Buchautor

Mary Ruefle

Mary Ruefle, geboren 1952 in McKeesport, Pennsylvania, in eine mehrfach prämierte US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin. 2020 stand sie auf der Shortlist des Pulitzer Prize, ihr jüngster Lyrikband war nominiert für den National Book Award in Poetry. Ruefle hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Award in Literatur from the American Academy of Arts and Letters sowie ein Guggenheim Fellowship. "Mein Privatbesitz" ist ihre erste Publikation auf Deutsch. Ruefle lebt in Bennington, Vermont und besitzt keinen Computer.