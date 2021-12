Am 5. März 2022 wäre Pasolini 100 Jahre alt geworden. Davon hat er - verbleibt man in der Zahlenwelt - kaum mehr als die Hälfte auf dieser Erde verbracht. Doch solch eine Rechnung ist natürlich so falsch wie nur was, denn tatsächlich war Pasoliniund hat ein Mammutwerk hinterlassen, das aus der Antike kommend, weit in die Zukunft weisend, immer ganz gegenwärtig war, faszinierend, provokativ, der Gesellschaft (und uns) den Spiegel vorhaltend. Pasolini schrieb Gedichte, machte Filme, war Kolumnist und Romanautor und alles in einem: archaischer Katholik, ungläubiger Rebell, apokalyptischer Anarchist und. Er suchte im Schreiben und Filmen nach der "Transkription des exemplarischen eigenen Lebens", er warnte vor der Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft, anders gesagt davor, dass das grelle Licht der Schweinwerfer die Glühwürmchen zum Verschwinden brächte. Und immer, immer war die Kindheit sein Elixir. Doch ist sie das nicht sowieso für uns alle?Ja, das Ich im Gedicht verweigert sich (sechs mal wird hier ein "nicht" und "niemals" gesetzt) den Normen des Rationalen und des Erwachsenseins, beharrt, von dem rhetorischen Mittel der Wiederholung untermauert, auf der(Geheimnis, Ungesagten) jeden Daseins.Pasolini, 1920 in Bologna geboren, aufgewachsen im Friaul, der Herkunftsregion seiner Mutter, hatte 1942 bereits einen ersten Gedichtband im friulischen Dialekt geschrieben ("Poesie a Casarse"), auch wenn er selbst den Dialekt nicht sprach. Er wollte das Leben, das in früheren und in den verschiedenen Klängen verborgen lag, erhalten wissen, vielleicht in der Tradition von Dante und dessen Widerstand gegen die Universalität des Lateinischen und gegen dieZu seiner Zeit war Pasolini weltberühmt, nicht nur in Italien und nicht nur der Tabubrüche wegen, die er immer wieder in seinen Kunstwerken inszenierte. In letzter Zeit ist es hierzulande fast still um ihn geworden, nun - endlich! - liegen seine späten Gedichte vor, ergänzt um Gedichte aus dem Nachlass, herausgegeben und übersetzt von Theresia Prammer. Eine Großtat: 630 Seiten, im Großformat. Ganz wundersam kann man sich hier, fast wie in einem Roman. Denn immer tun sich neue Welten auf. Die Politik und die Liebe, das Leben der Arbeiter und der Außenseiter - alles wird belebt durch seinen Blick und seine Sprache.Pasolini nahm sich bekanntlich in seiner Kunst die Freiheiten, die niemand ihm je gegeben. Er löckte wider alle Stachel. Die Sehnsucht nach einem "Wirklich-Lebendig-Sein" durchtränkt jedes Wort und brachte ihm zu Lebzeiten zahllose Prozesse ein, bevor er 1975, viel zu jung, ermordet wurde. Er stellte die eigene Person als Liebender und Leidender ins Zentrum seines Werkes, ohne sich als Person zum Chronisten der eigenen Entwicklung zu machen. Die "vibratilità" (Zanzotto) seiner Texte ist permanente Arbeit an der Freilegung und. In dem Zyklus "Eine verzweifelte Lebendigkeit" findet sich ein typisches Ineinander von Einst und Jetzt:Das Leben - ein Traum, und nur dort, wo man es, kann man die Dinge träumen und benennen, die sich im Ursprung vollziehen: Träumend träumen wir also, was ist, und beharren darauf, damit die normativen Kräfte uns nicht überwuchern.Pasolinis poetische Interventionen wollen Ereignis sein, und nehmen ihrerseits auf Ereignisse Bezug, wie die Herausgeberin Theresia Prammer schreibt. Gebrochene Prosa, die mal Rudi Dutschke, mal einem Polizisten und mal auch einem Jungen gilt, der unter der Schulbank onaniert. Unter den Ereignisgedichten findet sich unter anderem eine Totenklage zum (an der Piazza Fontana in Mailand, bei dem am 12. Dezember 1969 17 Menschen getötet und 88 schwer verletzt wurden. Fernab, auf der Insel Patmos, wo der Evangelist Johannes einst die Apokalypse niederschrieb, hörte Pasolini die Nachricht, geschockt ob der schändlichen Gewalttat, die zum Zeitpunkt des Gedichtes noch als Tat eines Anarchisten gehandelt wurde. Wie am Jüngsten Tag werden, ihre Lebens- und Todesumstände werden bedacht. Sprachliche Denkmäler für diejenigen, die allzu oft namenlos bleiben, durchmischt mit Zeilen aus der Apokalypse ("Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete") und Bildern aus Dantes Inferno.Pasolinis Kunst ist Vision, von Trauer und Humor durchtränkt, und so schließe ich mit einigen Zeilen aus dem Gedicht "Regeln für ein erfundenes Leben", in dem ein fiktives "er" Macht und Ohnmacht aufeinanderprallen lässt:***Zum Weiterlesen:Zu meinen Lieblingsgedichten in dem besprochenen Band gehört das Lied "Marilyn", das Pasolini ca. vier Monate nachverfasste. In ihm verbindet sich die Besinnung auf die Kindheit mit einer "politischen Anthropologie der Schönheit" (Didi-Huberman). Allein der Anfang "Del mondo antico e del mondo futuro / era rimasta solo la bellezza, e tu,/ povera sorellina minore" ist ein (unübertragbares) Schweben mit den Vokalen A und O, in das plötzlich ein äußerst kurzes "e tu" einbricht. Die Schönheit der Schöpfung ereignet sich im konkreten Einzelnen. Pasolini hat das Gedicht in seinen Film "La Rabbia" aufgenommen: