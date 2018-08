Spöttisch hatte-Musikkritiker Jan Brachmann auf ein Buchreagiert, das eine Krise der klassischen Musik diagnostiziert (unser Resümee ). In Wirklichkeit, so Brachman, hörten mehr Menschen klassische Musik als je. Berthold Seliger antwortet im. Erstens lese Brachmannund manche gar nicht, und zweitens komme es nicht nur auf Statistik an: "Fragen Sie mal Abiturienten, was eineist, oder versuchen Sie, sich von diesen eine Bach-Fuge oder Schönbergs Zwölftonmusik erklären zu lassen. Und Kinder aus, die weder auf höhere Schulen gehen noch außerschulischen Instrumentalunterricht genießen, haben kaum je Chancen, die klassische Musik überhaupt kennenzulernen., nicht nur, weil es bedeutet, dass diese Kinder nie die Leidenschaft, die Freuden und Tiefen der Musik kennenlernen werden, sondern vor allem, weil diesen Kindern damit auch eine wertvolle Möglichkeit der Selbstermächtigung fehlt."Sehr ausführlich befasst sich Nina Mueller in dermit dem Schaffen voneinerseits bei, andererseits auf ihrem neuen Soloalbum "13 Kinds of Happiness", auf dem sich die Sängerin und Musiker einmal mehr, nicht als Groß-Erzählerin in Szene setzt: "Erneut sind es mehr, Andeutungen von (Seins-)Zuständen und Begegnungen, bei stetigem Wechsel der Sprecherposition," Das Album führt "in die schmerzhaften Grenzbereiche, in denen das Begehren nach Glück zumwird". Doch "selbst wenn es textlich um die unseligen Früchte von Bindungsangst, Kontrollverlust, Selbstbestätigungsdrang oder Narzissmus geht, sorgt der Sound dafür, dass nicht abgebogen wird in die." Aufkann man in das Album reinhören Weitere Artikel: Für die porträtiert Jan Kedves, die sich aus dem Hamburger Golden Pudel Club in die internationalen Clubs hochgearbeitet hat. In der stimmt Jens Uthoff auf das Berliner Festivalein.Besprochen werdenDebütalbum "Die besten Jahre" ( taz ) und der Dokumentarfilm "Beside Bowie" überlangjährigen Gitarristen Tagesspiegel ).