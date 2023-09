Literatur

Es ist vielleicht das wichtigste Buch der vergangenen Wochen: Die Gerichtsreportage, die Emmanuel Carrère über die Terroranschläge in Paris verfasst hat. Knapp zehn Monate hat der französische Schriftsteller den Prozess gegen die islamistischen Attentäter im Pariser Justizpalast verfolgt und Material zusammengetragen. Die Kritiker verneigen sich vor dieser Leistung. Dass Carrère einer der spannendsten französischen Schriftsteller ist, war für Adam Soboczynski in derohnehin klar. Aber wie der Autor sowohl dieals auch die Terroristen in den Zusammenhängen und Entstehungsgründen des Islamismus fasst, beeindruckt den Rezensenten nochmal nachhaltig. Carrère lässt die Opfer zu Wort kommen, gibt ihrewieder, ohne sie allzu oft mit philosophischen Reflexionen zu unterbrechen, lobt auchKritikerin Christina Lenz: Stattdessen verlegt er sich aufs, erkennt die Rezensentin an, die auch den Umgang des Autors mit den Angeklagten vorbildlich findet: Nüchtern und im nötigen Umfang skizziert Carrére sie als "perspektivlose Männer mit einem Hang zur Kriminalität", deren "" austauschbar scheinen. Beeindruckend findet Lenz zudem, wie der Autor auch die eigentliche, nahezu unbeschreibliche Tat formal wiedergibt: Atemlos, ohne Chronologie, die Zeugenaussagen aneinanderreihend. Eberhard Falcke () verdankt dem Werk "spannende" Denkanstöße. Seiner Tränen muss sich hier kein Leser schämen, meint ein ergriffener Gustav Seibt, der in dervor allem das "" hervorhebt, mit dem der Autor die Tatnacht im Bataclan beschreibt.RomanKiepenheuer und Witsch Verlag. 240 Seiten. 24 EuroKaum eine Zeitung, die nicht den neuen Roman von Maxim Biller besprochen hat. Die meisten beglückt, andere wenigstens zufrieden. Für die-Kritikerin Marlene Knobloch ist der Roman nicht nur ein, sondern auch der beste Beweis dafür, dass Biller keineswegs als lautsprecherischer Polemiker abgestempelt werden darf. Denn er beherrscht auch das, wie ihr diese Mutter-Sohn-Story zeigt: Erzählt wird aus der Perspektive von Mischa, der meist nicht viel mehr macht, als auf dem Sofa zu liegen und überzu reflektieren. Diese Mutter, Aljona Grinbaum, ist mit ihrer von Migration und politischer Verfolgung geprägten Biografie das eigentliche Zentrum des Buchs. Virtuos findet Knobloch nicht nur, wie Biller die Familiensaga mit wenigen Strichen andeutet und wie gefühlvoll er seine Figuren zeichnet, sondern auch, dass es ihm gelingt, all die diversen narrativen Stränge, die unter anderem zum KGB, zu den Nazis und nach Israel führen, stets auf die zentrale Mutter-Sohn-Konstellation zurück zu binden. In derhebt auch Julia Encke diehervor, mit der der Autor seine das Schicksal der europäischen Juden reflektierende Familiensaga zwischen Hamburg, Odessa und Tel Aviv erzählt. Für Roman Bucheli () ist das Buch von "". Nur Emilia Kröger entdeckt in derhier nichts Neues, wenngleich sie einräumt: Unterhaltsam ist dieser "Biller-Evergreen" allemal.RomanClaasen Verlag. 304 Seiten. 25 EuroBegeisterte Kritiken - und eine Longlist-Nominierung für den Debütroman von Necati Öziri. Der im Ruhrgebiet geborene Dramatiker hat sein Stück "Get deutsch or die tryin'" von der Bühne in einen Roman überführt: Aus der Perspektive des unheilbar immunerkrankten Arda erzählt er dessen Familien- und Lebensgeschichte als Deutschtürke: Der Vater kehrte aus Heimweh in die Türkei zurück, wo er wegen Mordes im Namen der Blutrache verhaftet wird, die Mutter versinkt in Apathie, schlägt sich in einem Imbiss durch und zieht die Kinder in prekären Verhältnissen allein groß. Allein wie Öziri vom, erster Liebe, Prügeleien und dem Verticken von Drogen erzählt, findet-Kritikerin Shirin Sojitrawalla "". Vor allem aber bewundert sie die Empathie, mit der der Autor seinen Helden schildert, dessen deutsch-türkischer Hintergrund eben nicht im Fokus der Erzählung stehe.scheint Burkhard Müller in der, wie Öziri von langwierigen Einbürgerungsprozessen und "demütigenden Tagen" im Ausländeramt erzählt, bissig werde es zudem, wenn Arda in seinem deutschen Pflichttext für die Einbürgerung in 300 Zeichen erklärt, er werde "eure Töchter vögeln, bis sie arabisch sprechen" - danach ist er "officially Kartoffel", amüsiert sich Müller. Alle Titel der Longlist finden Sie bei Eichendorff21.RomanRowohlt Berlin Verlag. 192 Seiten. 22 EuroValery Tscheplanowa, zu Sowjetzeiten im russischen Kasan geboren, ist eine deutsche Schauspielerin. Dies ist ihr erster Roman.-Kritiker Simon Strauss erkennt in der Familiengeschichte um vier Frauen aus vier Generationen eine. Wie vorsichtig und präzise die Autorin ihre Figuren zeichnet, von Urgroßmutter Tanja, die im Sowjetkommunismus lebt, bis hin zu Enkelin Walja, die sich auf Spurensuche nach ihrer Herkunft begibt, ringt dem Kritiker größte Anerkennung ab. Tscheplanowa gelingt kunstvoll das "Changieren zwischen dem Konkreten und Abstrakten", staunt auch-Kritikerin Christiane Lutz, die in diesem "eigen", mitunter auch "karg" erzählten Roman lernt, das, Einwecken oder Grießbrei kochen entstehen kann. In derbewundert Eva Behrendt vor allem, wie Tscheplanowa in ihrem in Erzählfragmenten gehaltenen Roman die Komplexität der Geschichte immer wieder in materiellen Details aufscheinen lässt. Und der hingerissene-Kritiker Ulrich Seidler spürt körperlich, wie geküsst, gerochen und gekaut wird.RomanC.H. Beck Verlag. 396 Seiten. 25 EuroSechs Jahre nach Elif Batumans Campusroman "Die Idiotin" liegt nun dessen Fortsetzung vor und die Kritikerinnen freuen sich über ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Allen voran natürlich mit Selin, der Harvard-Studentin mit Migrationshintergrund, die nun in zweitem Studienjahr angekommen ist und nicht nur gegen ihren Liebeskummer Antidepressiva nimmt. Sie stürzt sich auf Kierkegaard und auf Nabokov, denkt viel nach, verbringt Zeit mit ihrer besten Freundin und auch Beinahe-Geliebter Iwan, bekannt aus dem Vorgängerroman, geistert nach wie vor herum. Aber Selin hat eine Entwicklung durchgemacht, stellt in derAnna Vollmer fest, die denerkennt: Ein distanzierter Blick auf männlich geprägte Kanonbildung oder heteronormative Paarbeziehungen ist Selin plötzlich eigen, allerdings ohne dass Batum hier je schwere Fundamentalkritik unterbringt, so Vollmer. Sie empfiehlt vielmehr einen so unterhaltsamen wie-Kritikerin Miriam Zeh verfällt vor allem der klugen, feministischen Heldin, der sie auch gern die gelegentlich allzu ausführlichen Reflexionen über Literatur verzeiht.-Kritiker Sebastian Hammelehle hat vor allem Spaß daran, die vielen Verweise auf literarische Klassiker zu erkennen.Eine BiografieRowohlt Berlin Verlag. 384 Seiten. 25 EuroZehn Jahre nach Wolfgang Herrndorfs tragischem Tod veröffentlicht Tobias Rüther diese Biografie - und das obwohl sich Herrndorf in seinem Testament explizit gegen die "Verwertung" seines Nachlasses von Journalisten und Germanisten ausgesprochen hatte, wie uns Marie Schmidt in deraufklärt. Sie verzeiht dem-Kollegen diese Missachtung unter Absprache mit Herrndorfs Familie aber gerne, denn Rüther behandle das Material mit enormem, nehme sich bis auf wenige, gut überlegte Thesen sehr zurück und beschreibe stattdessen einfach das Bild des Künstlers, wie Freunde und Familie es zeichnen: Vom Aufwachsen in einer "statischen" Zeit in Norderstedt über das durchwachsene Studium an der Kunstakademie in Nürnberg in den achtziger Jahren bis zur Entwicklung zum Autor und seiner Krebsdiagnose, auf die der Erfolgsroman "Tschick" folgte. Zu einem ähnlichen Urteil kommt auch Marc Reichwein in der: Rüther zeichne Herrndorf mit viel Einfühlungsvermögen,, sondern setze Herrndorfs Scheitern als Maler überzeugend in Bezug zu dessen Schriftstellerlaufbahn. Nicht zuletzt preist er diese Biografie als "Ethnografie" derSchlüsseltexte zu Politik und GesellschaftC.H. Beck Verlag. 604 Seiten. 29,90 EuroSehr lesenswert ist sicher dieser Band des Sinologen Daniel Leese und des Journalisten Shi Ming. Bisher hat ihn erst Steffen Wurzel imbesprochen, der ihn, wenn auch mit kleinen Einschränkungen, empfiehlt: Die beiden Herausgeber haben 21 Texte aus verschiedenen Themenbereichen aus dem Chinesischen übersetzt - mit dem Ziel zu zeigen, dass esdurchaus auchgibt. Ambitioniert, meint Wurzel, existieren in China doch weder Presse- noch Meinungsfreiheit. Dennoch wurden die Autoren fündig, etwa wenn sie einen Text des Juristendrucken, der 2020 einen kritischen Aufsatz zur chinesischen Corona-Politik veröffentlichte. Einige Monate nach Erscheinen seines Textes in China wurde er allerdings verhaftet, liest der Kritiker fast beiläufig im Nachwort. In dem Sammelband stehen kritische Texte neben jenen von regimetreuen Ideologen, die mitunter "" und "unmenschlich" wirken, fährt Wurzel fort. Nicht, dass sich diese, im übrigen exzellent übersetzten Texte im Band befinden, hält er für eine Schwäche des Buches. Vielmehr stört ihn die selbstverständliche Mischung der Texte im Band, die den Eindruck erwecken, eine offene Debatte in China sei möglich. Eine, zahlreiche Fußnoten und kenntnisreiche Vor- und Nachworte lassen ihn dennoch eine klare Leseempfehlung aussprechen.Die Revolution des DenkensC.H. Beck Verlag 2023, 430 Seiten, 28 Euro2024 ist: Vor 400 Jahren wurde dieser Philosoph der Aufklärung in Königsberg geboren. Marcus Willascheks Kant-Biografie ist eine, lobt-Kritiker Michael Hesse. Er hat mit großem Interesse gelesen, wie Kant dank der Schriftenin späteren Lebensjahrzehnten sein eigenes Denken entwickelte und damit die Philosophie revolutionierte. Die problematischen Seiten Kants wie sein Rassismus oder seine Frauenfeindlichkeit werden ebenso angesprochen wie amüsante Züge (wer wusste, dass Kant in seiner Jugend einwar?), versichert Hesse. Und dass Willaschek seine Biografie auch noch in klarer, eingängiger Sprache verfasst hat, ist für den Kritiker sozusagen die Kirsche auf der Torte.Hanser Berlin. 176 Seiten. 22 EuroSo unklar die Fronten heutiger Debatten zuweilen verlaufen, sie sind immer unversöhnlich."Links ist nicht woke" hat zumindest in der Themensetzung mittengetroffen. Alle Zeitungen haben es besprochen, die Kritiken aber sind sehr zwiespältig, und es ist zuweilen schwierig auseinanzuhalten, ob es sich um sachliche Kritik handelt, oder ob sich so manche nur auf die Füße getreten fühlt. "Woke" lesen sich als links, wollen oft nur sehr ungern als woke bezeichnet werden, hassen es, auf Widersprüche ihrer Ideologie hingewiesen zu werden und reklamieren das Erbe der Aufklärung irgendwie auch für sich. Neiman versucht eine linke Position zu retten, die entgegen heutiger Mode nicht woke ist. Aus den Kritiken kann man sich nicht unbedingt einen Reim machen. Till Schmidt von der tendenziell woken, findet es vollkommen missglückt, Harry Nutt, der für die tendenziell klassisch linkeschreibt, freut sich, dass Neiman mitökonomische Argumente starkmacht. Besonders scharf war die Reaktion der Kulturwissenschaftlerinin der, die Neiman widersrpüchlich findet. Ist sie ja vielleicht auch: Für die Adorno-Kritikerin Neiman gibt es jedenfalls richtiges Leben im falschen. Den falschen Juden Fabian Wolff verteidigte sie mit dem Argument, dass er ja die richtigen Argument gegen Israel vertrat.Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher HerrschaftCarl Hanser Verlag. 352 Seiten. 25 EuroDie Mühe, die die Lektüre dieses Buches der britischen Wissenschaftsjournalistin Angela Saini mitunter mit sich bringen kann, lohnt sich, versichern uns die Kritikerinnen. Denn es ist von "", versichert Livia Sarai Lergenmüller in der. Dabei ist die These nicht neu, die Saini darlegt, räumt die Kritikerin ein: Weder sei die patriarchale Ordnung naturgegeben, noch trat sie plötzlich in die Welt. Vielmehr wand sich das Patriarchat an verschiedenen Orten "" in die unterschiedlichen Gesellschaften, entnimmt die Rezensentin dem sorgfältig recherchierten und mit einerangereicherten Buch. Sie liest etwa von egalitär oder matrilinear organisierten indigenen Gesellschaften im nordindischen Khasi, im südwestlichen China oder in Nordamerika, denen von christlichen Kolonisatoren ein anderes Weltbild aufgezwungen wurde. Darüber hinaus erfährt sie, dass es in der Geschichte mehr reine Frauenherrschaften als gleichberechtigte Gesellschaften gab. In dergesteht auch Katharina Teutsch, dass sie sich manchmal wie eine "" fühlte, die Theorie vom Untergang des Matriarchats, wie sie Forscher lange darstellten, kann ihr Saini aber überzeugend als Mythos darlegen. Alsempfiehlt Karin Gottschalk das Werk in der taz.