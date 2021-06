Literatur

Mathias Enard

Rosmarie Waldrop

Leila Slimani

Jenny Offill

Rumena Buzarovska

Sachbuch

Michael Hagner

Lothar Frenz

Birgit Schönau

Thomas de Padova

Thomas Chatterton Williams

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in den "Wo wir nicht sind" und "Vorworte" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanHanser Berlin Verlag. 480 Seiten. 26 EuroMathias Enard schickt in seinem neuen Roman einen Pariser Anthropologen aufs Land, um eine Dissertation über Sitten und Bräuche der Provinz zu schreiben.-Kritiker Hubert Winkels holt tief Luft und taucht ab in einund jeder Menge historisch-kulturellem Hintergrundwissen: Dass der Schriftsteller und Universalgelehrte Enard das mächtig ausufernde Werk, das sich mit Napoleon wie mit Wildschweinen gleichermaßen auskennt, zu bändigen weiß, ist für Winkels das eigentliche Wunder. Auch-Rezensent Dirk Fuhrig staunt, wieder Autor Zeit- und Stilebenen miteinander verschränkt, literarische Referenzen streut und dabei Kartenspiel, Blutwurst, Mittelalter und existenzielle Fragen mixt. Dem-Kritiker Roman Bucheli öffnet sich eine wahre: Mit dem vielen Blut und den Todesarten, die Enard im Text zelebriert, wird der Leser zwar klarkommen müssen, entlohnt wird er dafür aber mit einer, versichert er.-Kritikerin Iris Radisch hätte gern den "literaturhistorischen Puder" abgeklopft, kämpft sich dann aber doch tapfer durch diesen burlesken und, wie sie versichert, "durchaus originellen und fesselnden Roman über die Fallhöhe zwischen Stadt und Provinz, zwischen Digitalsex und deftiger Leibesfreude. In der ARD-Audiothek steht ein Beitrag über das Buch online RomanSuhrkamp Verlag. 275 Seiten. 24 EuroAuf die Shortlist des Leipziger Buchpreises hat es dieser 1986 erstmals im Original erschienene Roman dank der Übersetzung vongeschafft. Den Übersetzerpreis gewonnen hat dann zwar ein anderer Roman, aber auch so liegen die Kritiker der Autorin und ihrer Übersetzerin zu Füßen.erscheint es dem-Rezensentin Ulrich Rüdenauer, wie die in Deutschland geborene und 1958 nach Amerika ausgewanderte Rosmarie Waldrop die eigene Familiengeschichte im Schatten des Nationalsozialismus erkundet, mit der gebotenenund einerSprache. Von "" ist der Roman gar für Maike Albath (), die sich gern auf diesen szenischen, Dialogen und Briefen über unersättliche Liebschaften vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus eingelassen hat. Und-Rezensent Christian Metz wünscht Waldrop nach der Lektüre dieses, an Shakespeare erinnernden Familienreigens endlich eine größere Leserschaft in Deutschland. Durch Waldrops Sprache sieht man das Leben "plötzlich wie neu", jubelt Andrea Heinz imRomanLuchterhand Literaturverlag. 384 Seiten. 22 EuroAußergewöhnlich "frei" und "" nennt die-Kritikerin Birthe Mühlhoff den neuen Roman der französisch-marokkanischen Autorin Leila Slimani, der den Auftakt zu einer Trilogie über dievon 1945 bis 2015 bildet. Angelehnt an die Geschichte ihrer Großeltern erzählt Slimani vom Marokkaner Amine und seiner Frau Mathilde aus dem Elsass, die während derin Marokko ab 1953 zwischen den Stühlen feststecken: Vor allem Mathilde erlebt den alltäglichender französischen Kolonialgesellschaft und wird zugleich mit dender Einheimischen konfrontiert. Die nüchterne Schilderung aus verschiedenen Perspektiven und der Verzicht auf viel Plot machen für Mühlhoff die besondere Spannung des Romans aus. Klug und feinsinnig erscheint auch-Kritikerin Sigrid Brinkmann das Buch, in dem sie eine Menge über dieund Hass erfährt. "Slimani gelingt es, so(...) zu erzählen, dass man mitfühlt und mitleidet mit ihren Figuren, auch wenn sie mitunter Dinge tun, die unserem aufgeklärten europäischen Denken widersprechen", meint Heide Soltau im. Im Interview mit derspricht Slimani über jene Jahre, die sie im Roman schildert ( Unser Resümee ).RomanPiper Verlag. 224 Seiten. 20 EuroAls großeswürdigen die Kritiker diesen Roman von Jenny Offill. Die Themen - Klimawandel, die USA unter Trump, Hass im Netz und jede Menge Angst - haben es in sich, aber Offill packt sie mitan, versichert uns-Rezensent Alex Rühle. Hauptfigur des Romans ist die New Yorker Bibliothekarin Lizzie, die sich, gefangen und gemobbt im Job, um Besucher, ihren erfolglosen mürrischen Mann, ihre alte Mutter und den Bruder, einen "Ex-Junkie" kümmert und dazu noch an einem Klima-Blog mitarbeitet, in dem sich "Prepper, Apokalyptiker, Prediger, Klimawandelleugner und besorgte Mütter" tummeln. Rühle staunt über die "" des Textes und Offills Vermögen, ins "kollektive Unbewusste" einer ganzen Nation abzutauchen. "" nennt-Kritiker Christoph Schröder den Roman, während Verena Lueken in dereine formal und inhaltlich ungewöhnliche Lektüre verspricht: Mitund Leichtigkeit gelinge es Offill, das globale (soziale) Klimas im Alltag ihrer Figuren abzubilden. Und dem-Kritiker Christian Metz erschließt dieser, wie er findet,, analytisch kluge und zugleich lässige Roman gleich ganz neue Denkbilder.StoriesSuhrkamp Verlag. 171 Seiten. 22 EuroEinen Blick nachverspricht uns die in Skopje geborene Schriftstellerin Rumena Buzarovska mit diesen elf Kurzgeschichten. Sie erzählt von Frauen, die erbarmungslose Porträts ihrer Männer entwerfen, darunter tote und lebendige Dichter, Gynäkologen, Machos, Betrüger und Heuchler. Für-Kritikerin Ursula März ist die Autorin eine Meisterin des "" und des "schmissigen Dialogs", aber auch der Darstellung einer der Brüchigkeit aller Beziehungen innewohnenden Melancholie.-Kritikerin Marlen Hobrack macht während der Lektüre eine abgründige Erfahrung, wenn sie hinter den traditionellen Rollenbildern in Buzarovskas Erzählungen universelle Mustermit patriarchalen Regeln entdeckt. Absurd komische Wendungen lassen die Kritikerin darüber hinwegsehen, dass Buzarovskas Figuren immer dem gleichen Typus entsprechen. Der-Rezensent Tilman Spreckelsen zeigt sich vor allem berührt von den "" in diesen Stories, die ihm zeigen, was Kinder in gescheiterten Ehen oft aushalten müssen. Für den bespricht Terrance Albrecht das Buch.Anlässlich einer Installation von Gerhard RichterVerlag der Buchhandlung Walther König. 396 Seiten. 38 EuroAufs Treppchen der Leipziger Shortlist hat es auch dieses Buch geschafft, das für den-Kritiker Thomas Steinfeld eines der "schönsten" Sachbücher der letzten Jahre ist. Das liegt für Steinfeld zum einen an dersamt Illustrationen, zum anderen an dem Wirtschaftshistoriker Michael Hagner, der ihm nicht nur erzählt, wie der Journalist und Feinmechaniker Leon Foucault im Jahr 1851 im Pariser Pantheon mit einem Pendel zeigte, wie die Erde um die eigene Achse rotiert, sondern auch die Rezeptionsgeschichte von Foucaults Pendel beleuchtet.So", versichert Steinfeld, erzählt Hagner von den Problemen mit dem Experiment, aber auch von der Reaktion der Kirche auf Galileis Lehre oder davon, in welchen Museen, Kirchen und Weltausstellung das Experiment gezeigt wurde. Auch-Kritiker Jürgen Kaube schwelgt in den spannenden Details dieses Buches, das ihm zeigt, wie sich Politik, Pädagogik und schließlich auch die Kunst und die Literatur sich des Experiments "bemächtigten". Alsmit viel Sinn für Orte und Figuren würdigt Marc Reichwein in derden Band.Die Zukunft von Natur und MenschRowohlt Berlin Verlag. 448 Seiten. 24 EuroErst vor wenigen Wochen hat das Bundesverfassungsgericht Klimaschutz verpflichtend gemacht, aber was ist eigentlich mit dem Artenschutz? Auf die Dringlichkeit des Themas macht der Biologe und Journalist Lothar Frenz in diesem Buch aufmerksam, das laut-Kritiker Christian Schwägerlüber dasund den Folgen aufklärt. Anhand von zahlreichen Beispielen und wesentlichen Fragestellungen liest Schwägerl hier von der Geschichte des Naturschutzes und ausgerotteten, aber auch geretteten Tieren, bis er mit dem Autor schließlich vor der Frage steht: "Wie soll entschieden werden, wer überleben darf?" Alle, meint Frenz und kann Schwägerl das so überzeugend darlegen, dass der Kritiker ihn gar nicht mehr für "naiv" hält. Auch Johannes Kaiser () wird zum Nachdenken überangeregt. Faszinierend und lehrreich findet er, wie Frenz vom Gleichgewicht des Parasitentums erzählt, Fragen zum Artensterben stellt und die Komplexität des Yellowstone Nationalparks illustriert - immer lebendig erzählt, im, gestützt auf Erlebtes, auf Interviews mit Rangern und Artenschützern und aufJulia und die AgrippinasBerenberg Verlag. 380 Seiten. 25 EuroBirgit Schönau war neun Jahre lang die Italien-Korrespondentin der, seit 1992 lebt sie in Rom. Nun widmet sich die Publizistin dem alten Rom, genauer: den, Heiratsstrategien und deram Kaiserhof. Am Beispiel von Augustus' Tochter Julia sowie Agrippina der Jüngeren und der Älteren klärt Schönau über Bildung und Machtbewusstsein der Frauen am Hofe auf, zeigt aber auch, wie schnell der Stern der Damen sinken konnte. Das "" und die Zusammenhänge aus Macht und Rollenspiel mögen dem Leser einiges abverlangen, räumt-Kritiker Uwe Walter ein. Entlohnt wird er aber durch eine "" Komposition und zahlreiche Perspektivwechsel.-Kritikerin Katharina Teutsch wird in diesem so unterhaltsamen wie lehrreichen Buch auch auf denin in Sachen Agrippinas Giftmord gebracht, während Sebastian Fuchs in dervor allem die Einordnung Senecas in die römische "Machtclique" spannend findet. Und das Verdienst der Autorin, den Frauen um die römischen Monarchen endlich ein Denkmal zu setzen, kann er gar nicht genug würdigen.Wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfandCarl Hanser Verlag. 384 Seiten. 25 EuroMathematikgeschichte ist vielleicht nicht das erste Thema, was einem auf der Suche nach spannenden neuen Sachbüchern einfällt. Aber nach der Lektüre von Gerrit Stratmanns Kritik imändert sich das schlagartig: Wenn der Wissenschaftsjournalist Thomas de Padova in diesem laut Stratmann "" Buch auf diein der deutsch-italienischen Renaissance blickt, ist der Rezensent sofort bei der Sache. Facettenreich underzählt ihm der Autor, wie sich die Algebra von der Geometrie löste oder wie das über den arabischen Raum überlieferte, aus Indien stammende Zahlensystem mit den Ziffern von 0 bis 9 seinen Siegeszug antrat. Dass hier ausnahmsweise mal nicht Herrscher und Päpste in den Blick genommen werden, sondern Glücksspieler, Mönche und Künstler wie Johannes Müller, Girolamo Cardano oder Albrecht Dürer, findet der Kritikerund unterhaltsam.Unlearning raceEdition Tiamat 2021, 184 Seiten, 24 EuroThomas Chatterton Williams, Sohn eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter, sah sich immer. Bis seine Kinder geboren wurden - beide- und ihm aufging, dass Schwarz und Weiß einfach keine Kategorien sind, in die sich die Welt aufteilen lässt. Davon erzählt er in diesem Buch. Afroamerikanische Denker wie Ibrahim X. Kendi und Ta-Nehisi Coates haben ihm deshalb Naivität und sogar Rassismus vorgeworfen. Für den-Kritiker Nico Hoppe ist dagegen es ein hoffnungsvolles Buch, weil es eindringlich von der Erkenntnis erzählt, "race"wahrzunehmen, ohne einer nur konstruktivistischen Idee von Identität zu verfallen. Wie mit Unterschieden umgegangen werden kann, verrät der Autor auch, so Hoppe, der nur gern mehr über die Bedeutung sozialer Unterschiede gelesen hätte. Chatterton Williams' Appell, Begriffe wie Rasse und Rassismus gewissermaßen zu pensionieren (wobei er nicht behauptet, es gebe keinen Rassismus), orientiert sich an, der hoffte, Hautfarbe würde eines Tagesmehr spielen, erklärte in derMarc Neumann, der das Buch bei seinem Erscheinen in den USA besprach. Sehr interessant und in die Tiefe gehend ist Conor Friedersdorfs Gespräch mit Chatterton Williams in, das auch auf die Kritik an dem Buch eingeht.