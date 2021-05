Literatur

Judith Hermann

Gabriela Adamesteanu

Mary Gaitskill

Alexandre Hmine

Howard Jacobson

Sachbuch

Bill Francois

Felix Holtermann

Peter Longerich

Anton de Kom

Audrey Lorde

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Was wurde Judith Hermann nach ihrem Bestseller "Sommerhaus, später" von den LiteraturkritikerInnen für ihre Folgeromane gescholten! Mit der gleichen Inbrunst jubeln sie nun über ihr neues Buch. "Was für ein schöner,Roman", applaudiert etwa-Kritiker Carsten Otte, der Hermann hier ganz auf der Höhe ihrer Kunst sieht: Der Ton der "Dauermelancholie" ist einem gesunden Maß und einemgewichen, die einzelnen Handlungsstränge sind gekonnt gesponnen und die reduzierten Metaphern können ihre volle Wirkung entfalten, lobt er. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die ihre Karriere als Zauberassistentin schon vor Jahrzehnten an den Nagel gehängt hat, nun nach dem Auszug der Tochter ihren Mann zurücklässt, um in der ostfriesischen Provinz Einsamkeit und sich selbst zu finden und dabei auftrifft. "Betörend" nennt Maike Albath imden Roman, dem sie nicht nur eine "" attestiert, sondern der sie auch in ein Gefühl von "Melancholie und Freiheitsrausch" versetzt. Nicht zuletzt dank Hermanns Sprache glaubt-Kritiker Roman Bucheli nach der Lektüre weiter an die Kraft der Literatur. Einen so leichten wie großen Metaroman liest Adam Soboczynski in der, während Marie Schmidt in derund Judith von Sternburg in dervor allem an den gesellschaftspolitischen und ökologischen Fragen uminteressiert. In derfühlt sich Tilman Spreckelsen zumindest gut unterhalten.RomanAufbau Verlag. 480 Seiten. 26 EuroAls "schöne"und als genaues "" desund des Totalitarismus unter Ceausescu empfiehlt uns Norbert Mappes-Niediek in derden neuen Roman der rumänischen Schriftstellerin Gabriela Adamesteanu. Eine gewisse Kenntnis rumänischer Verhältnisse braucht man vielleicht schon, räumt der Kritiker ein. Vor allem aber bewundert er, wie die Autorin die im Bukarest der siebziger Jahre spielende Geschichte um Letitia und Solin, die beide in einem Kulturinstitut arbeiten und durch ihreden familiären und politischen Einschränkungen zu entfliehen versuchen, mit viel Zeithistorie anreichert, ohne die intime Liebesgeschichte damit zu belasten. Auch den-Kritiker Tobias Lehmkuhl überzeugt der Romanundauf ganzer Linie, zudem hebt er die "vorbildliche" Übersetzung durch Eva Ruth Wemme hervor.Blumenbar Verlag. 128 Seiten. 18 EuroNach den zahlreichen amerikanischen, französischen und auch deutschenscheint der Ausgangspunkt von Mary Gaitskills Erzählung fast vertraut: Der gefeierte Lektor Quinn fällt, als ihm Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorwerfen. Aber die amerikanische Autorin konzentriert sich nicht auf die, versichert uns Marlen Hobrack in der: Stattdessen baue sie die Beziehung zwischen Quinn und seiner einstigen Kollegin Margot wie einauf, um ein "sadomasochistisches Machtspiel" zu entwerfen. Wie Gaitskill dieder Beziehung gestaltet, in dem sie der sadistischen Lust des Mannes schließlich die zerstörerische Lust der Frau gegenüberstellt, findet Hobrack so-Kritikerin Nora Noll erkennt hier einmal mehr die Zeitdiagnostikerin Gaitskill, die sexuelle Machtdynamiken analysiert, dabei immer noch genug Deutungsspielraum lässt und nicht zuletzt postfeministische Haltungsweisen aufs Korn nimmt. Hymnisch bespricht auch Sarah Hall imden Roman, in dem die Autorin ihrer Meinung nach die MeToo-Bewegung mitundum einen intelligenten und nuancierten Bericht bereichert - und neu justiert.RomanRotpunktverlag. 256 Seiten. 24 EuroGern machen wir immer wieder auf Bücher aufmerksam, welche die großen Zeitungen übersehen. Bisher hat nur Roman Bucheli in derdiesenvon Alexandre Hmine empfohlen, dabei greift der Schweizer Autor einen interessanten Aspekt der Identitätsdebatten heraus. Erzählt wird die Geschichte eines Tessiner Jungen mit marokkanischen Wurzeln, der bei einer katholischen, Dialekt sprechenden Witwe aufgewachsen ist und weder Arabisch kann noch besonders viel über den muslimischen Glauben weiß. Erst in seiner Studienzeit und durch die Begegnung mit der leiblichen Mutter wird er quasi zum Marokkaner "gemacht". Wenn Hmineschildert, wie sich der Junge hartnäckig gegen Zuschreibungen wehrt und über das Schreiben zur eigenen Identität findet, spürt Bucheli, dass der Autor hier auch seine eigene Lebensgeschichte verarbeitet.RomanKlett-Cotta-Verlag. 400 Seiten. 24 EuroNach diesem Roman sind die KritikerInnen wieder mit Howard Jacobson versöhnt. In dererkennt Lerke von Saalfeld sofort die Mischung aus "galligem" britischen Witz und "funkelndem" jüdischen Humor wieder, die sie in Jacobsons Trump-Satire "Pussy" so schmerzlich vermisst hat. Wenn der britische Schriftsteller hier von zwei über neunzig Jahre alten Londonern, der biestigen Beryl und dem zarten Shimi erzählt, zu denen sich im Laufe des Buches eine ganze Schar weiterer kurioser "" gesellt, die sich strenge Regeln fürs Älterwerden auferlegen, amüsiert sich Saalfeld prächtig: Ein" voller Witz, Satire und ohne Altersmüdigkeit, befindet sie. In derhebt Sylvia Staude vor allem hervor, dass Jacobson seine Figuren bei aller Skurrilität ernst nimmt und immer wieder auch diedurchblitzen lässt. Allein über die siebte Regel der Alten: "Vergesslichkeit hin oder her: Wiederholungen werden nicht toleriert" - muss sie laut lachen. Dieses "Alterswerk" breitet neben "" auch die "Fülle von Jacobsons Formulierungskunst und -list" aus, schließt sie. Und für den-Kritiker Alex Clark zeichnet sich der Roman durch die so bittere wieund der Demütigung aus, die Verlieben im Alter bedeuten kann.Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Meere und FlüsseC.H. Beck Verlag. 234 Seiten. 22 EuroWas kann es in diesen Zeiten besseres geben als einfach abzutauchen? Am besten mit dem französischen Meeresbiologen Bill Francois, der von denundoffenbar so faszinierend erzählt, dass die KritikerInnen das Gefühl haben, selbst dabei zu sein. Denn Francois vermittelt nicht nur eine Menge Fakten, etwa über die Gesänge der Wale, dieoder das "verlorene Wissen indigener Völker", er ist auch Schriftsteller, der vor allem für seine Kurzgeschichten bekannt ist, wie Steffen Herrmann in derschreibt. Geradezuist der Kritiker neben der Sprache auch von der Tatsache, dass Francois sich nicht dem Bedauern über Meerverschmutzung und Klimawandel hingibt, obwohl so vieles zu bedauern wäre, sondern eine "" vermittelt, dass aus dem Wissen "Respekt" vor dem Meer und seinen Lebewesen entstehen könnte. Imstaunt Günther Wessel vor allem, wie der Autor in einer Mischung aus Ernst und Unterhaltung die Naturgeschichte der Meeresbewohner mit derdes Menschen verknüpft.Wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstelltWestend Verlag. 272 Seiten. 22 EuroDer Fall Wirecard gilt als der größte Finanzskandal der deutschen Nachkriegszeit, bei dem Milliarden Euro verschwanden. Inzwischen gibt es bereits eine Verfilmung und diverse Bücher. Wir picken vor allem die Recherchen des-Journalisten Felix Holtermann heraus, die die KritikerInnen einstimmig empfehlen. Der-Kritiker Tillmann Neuscheler erfährt in dem seiner Meinung nachund geschriebenen Buch dank Holtermanns Blick auf Politik, Wirtschaftsprüfer, Lobbyisten und Finanzaufsichten nicht nur, wie der Skandal möglich wurde. Er liest das Buch auch als. Einige Details wird man vermutlich schon kennen, räumt Katja Scherer imein, gebannt liest sie das Buch dennoch, schon wegen Holtermanns Expertise, seiner langen Beschäftigung mit dem Unternehmen Wirecard und seiner mitangereicherten Details über die betrügerischen Geschäfte. Imverdankt Ursula Weidenfeld dem Journalisten auch einen genauen, das ihr verrät, dass "Wirecard" kein Einzelfall war. Weidenfeld empfiehlt außerdem Jörn Leograndes "Bad Company" Bestellen ): Wenn sie liest, was der einstige Wirecard-Marketingchef hier über den Skandal aufschreibt, läuft es ihrVon der Aufklärung bis heuteSiedler Verlag. 640 Seiten. 34 EuroÜberwird seit einiger Zeit wiederDie Mbembe-Debatte brachte die Frage, ob Israel mit einem Apartheidsstaat verglichen werden könne und ob der Holocaust nur Ausdruck einer Tendenz sei, die eigentlich mit dem Kolonialismus begonnen habe. Vor diesem Hintergrund veröffentlichten einige derin Deutschland ein Manifest, in dem sie im Namen der Meinungsfreiheit darauf bestehen, Israelboykotteure einladen zu dürfen. Auch eine neue Antisemitismusdefinition, die "", wurde von dieser Schule lanciert, gegen die sich Peter Longerich in einem-Interview freundlich, aber dezidiert ausgesprochen hat. In seinem neuen Buch erzählt der Historiker die Geschichte des Antisemitismus als "eine". Als nüchterne und darum um so deprimierendere Chronik liest Otto Langes das Buch im: Der Antisemitismus habe als Sündenbockfigur für eine Konstruktion deutschen Identität gedient. Dass selbst Fichte, Herder und Schleiermacher jüdischen Menschen die Bürgerrechte vorenthalten wollten, notiert Dirk Schümer in derals besonders bedrückend.Transit Buchverlag. 220 Seiten. 22 EuroAls der als Enkel von Sklaven in Suriname geborene und aufgrund seiner politischen Aktivitäten gegen dienachverbannte Autor Anton de Kom dieses Buch im Jahr 1934 erstmals in Amsterdam veröffentlichte, wurde es zunächst zensiert, schließlich. Nun liegt es erstmalsauf Deutsch vor, und imempfiehlt Carsten Hueck die Leküre nachdrücklich. Er liest hier von der grausamen Versklavung und Ausbeutung der Menschen durch die Holländer seit 1674, die dort unterTabak, Baumwolle und Zucker, Kautschuk und Bauxit ernten ließen. Außerdem erzählt der Autor davon, wie mit Hilfe von Sklaven geplündert wurde, die Eingeborenen vertrieben und teilweise durch "importierte" Sklaven aus Indonesien und Afrika ersetzt wurden. Aber de Kom, der in einem deutschenstarb, nachdem er sich dem holländischen Widerstand gegen die Nazis angeschlossen hatte, klagt keineswegs nur an, sondern gibt den Versklavten auch eine Stimme und ihrezurück, so der Kritiker, der das Buch nicht nur als Mischung aus, Essay, Geschichtsschreibung und Autobiografie, sondern auch als Dokument derliest. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch aufneues Buch "Das Prachtboot" Bestellen ), das wir bereits vorgeblättert haben, und in dem der Historiker Aly erzählt, wie eines der Glanzstücke des kommenden Humboldt-Forums, das großevon der Insel Luf, durch Gewalt in den Besitz der Berliner Museen kam.EssaysCarl Hanser Verlag. 256 Seiten. 20 EuroNoch ein Buch zum Thema Identitätsdebatten? Ja - und zwar Audre Lordes nun auf Deutsch erschienene, im Original vor knapp vierzig Jahren veröffentlichte Essays, die uns die KritikerInnen unbedingt ans Herz legen. Denn zum einen weiß Lorde, schwarze, lesbische, feministische Sozialistin, die alsin den USA aufwuchs, genau, wovon sie spricht, wenn sie mitvon ihrer Selbstdefinition als schwarzer Frau, vonundschreibt, meint Anna Auguscik im. Zudem schrieb sie das Buch, ergänzt die Kritikerin, die den mit Charme und Kenntnis intersektionaler Debatten verfassten Band wärmstens als Wegweiser durch das "" empfiehlt. Äußerst aktuell erscheinen die Essays auch Marlen Hobrack in der: Als eine der ersten habe Lorde weiße Feministinnen angegriffen und ihnen vorgeworfen, sich insgeheim mit ihren weißen Unterdrückern zu solidarisieren. Aber auch den schwarzen Männern erspare sie die Kritik nicht, deren Gewalt gegen Frauen sie auf eigene Demütigungserfahrungen zurückführe, so Hobrack. Im empfiehlt Marie Schoeß das Buch. Mehr Bücher zur Identitätsdebatte finden Sie in unserer Eichendorff21-Liste zum Thema.