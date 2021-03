Literatur



Ludmila Ulitzkaja

Callan Wink

Ulrike Sterblich

Christian Kracht Christian Kracht

Mithu M. Sanyal Mithu M. Sanyal

Dmitrij Kapitelman

Sachbuch

Jay Howard Geller Jay Howard Geller

Michael Rothberg

Blake Gopnik

Alfred Brendel und Peter Gülke Alfred Brendel und Peter Gülke

Sophy Roberts

Eliot Higgins

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, dennist unser Buchladen.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Vom Nachttisch geräumt" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen SzenarioCarl Hanser Verlag. 112 Seiten. 16 EuroUrsprünglich hatte die russische Autorin Ludmila Ulitzkaja diesen Text im Jahr 1978 für einen Drehbuchkurs geschrieben. Und auch wenn das Buch uns in dieführt, ist seine Aktualität unverkennbar: Ulitzkaja erzählt uns die Geschichte eines, der sich durch einen Pestausbruch im Labor selbst infiziert und zur Zeit des Großenim Krankenhaus unter Quarantäne gestellt wird. Es ist allerdings gar nicht mal der Gegenwartsbezug, der die KritikerInnen jubeln lässt: "" nennt Cornelia Geißler in derden Text vor allem wegen der romanhaft ausgearbeiteten Szenen und Dialoge, der treffenden Figuren- und Milieubeschreibungen, Ulitzkajasund der ordentlichen Portion Dramatik. In derstaunt Sabine Berking, wie die Autorin gerade durch das Knappe, "Fragmentarische", die Angst, den schwelenden Antisemitismus und die Wissenschaftsfeindlichkeit im Stalinismus einfängt. Und wenn-Kritiker Yannic Han Biao Federer hier von der rasend effizientendurch Stalins in Nachverfolgungsmaßnahmen geübten Geheimpolizei liest, erkennt er, dass die Pest im Vergleich zur totalen Herrschaft doch wohl das kleinere Übel ist. In der Mediathek steht ein Beitrag des-Kulturjournals zum Buch online.RomanSuhrkamp Verlag. 378 Seiten. 23 EuroDer Debütroman des amerikanischen Autors Callan Wink erzählt die Coming-of-Age-Geschichte von August, der mit seinen Eltern auf einer kleinen Farm in Michigan aufwächst. Dasspürt-Kritikerin Meike Fessmann, wenn sie liest, wie der Junge vom Vater zum Katzentöten animiert wird, mit der Mutter Farm und Vater Richtung Montana verlässt und während der Bush-Ära rund um den 11. September herum schließlich erwachsen wird. Gebannt folgt Fessmann nicht nur den inneren Spannungen des sensiblen Jungen, sondern bewundert auch, wie Wink diesein den Landschaftsbeschreibungen widerspiegelt. Nicht zuletzt empfiehlt sie den Roman als differenziertemit "absurd" gewordenen. In derstaunt auch Sylvia Staude, wie wenig der Autor braucht, um sie bei Laune zu halten: Kein Drama, keine größeren Ereignisse, keine Metaphernfeiern, nur der unaufgeregte Blick auf das Heranwachsen eines Jungen auf einer Milchfarm in den USA - ein, meint sie. "Wolken, Wind und Weite" und "grandiose" Bilder entdeckt Karsten Herrmann vonhier: Prosa, die "wie nach einer Mischung aus Jack London und Ernest Hemingway klingt", schreibt er.RomanRowohlt Verlag. 384 Seiten. 20 EuroMitten hinein insund Siebziger nimmt uns die deutsche Autorin Ulrike Sterblich mit. Erzählt wird die Geschichte der jungen deutschen Mona, die als Model nach New York kommt und auch jenseits der Künstlerszene von Manhattan erlebt, wie die unterschiedlichen Milieus zugreifen. Entlang von Monas zahlreichen Affären führt uns die Autorin in eine Epoche, in der aus Deutschland geflohene Ärzte in der Nachkriegszeit Politiker, Stars, Sternchen undversorgten, resümiert Katharina Teutsch in derdie Handlung. Sie bewundert die Mischung ausund leiser Ironie, mit der Sterblich von der Reifung ihrer jungen Heldin erzählt. In derfühlt sich Paul Jandl derweil, wenn er mit der deutschen Unschuld vom Land durch "Mad Men"-Kulissen saust. Ein großartiges Zeitporträt mit einer ambivalenten Heldin, meint er. Imlobt Maike Albath den Unterhaltungswert des Romans und die Recherche der Autorin, nur in derfindet Christiane Lutz die Realität dann doch noch spannender.RomanKiepenheuer und Witsch Verlag. 224 Seiten. 22 EuroFast nur hymnische Besprechungen für Christian Krachts neuen Roman "Eurotrash": Die Kritiker (alles Männer in diesem Fall) arbeiten sich zwar überwiegend an der Frage ab, was Fakt, was Fiktion ist - aber das macht sie ja gerade aus, die, jubeln sie. Man kann den schmalen Roman, der in zwölf Kapiteln schildert, wie der Ich-Erzähler mit seiner achtzigjährigen, alkohol- und tablettensüchtigen, psychisch kranken Mutter durch die Schweiz reist und dabei über beiderund dieder Großeltern spricht, als knappe Fortschreibung von "Faserland" lesen, meint Christian Metz im. Aber die eigentliche Kunst liege in der gekonnten "Autorschafts-Inszenierung" und im "", den Kracht zwischen Mutter und Sohn in Dialogen inszeniert. Und wenn Kracht das eigene privilegierte Dasein und die familiäre Nazivergangenheit gegeneinander schneidet, liest der Kritiker hier nicht zuletzt eine literarische "". In derfragt sich Tobias Rüther nach kurzer Zeit gar nicht mehr, ob Autor und Erzähler identisch sind, lieber freut er sich an Krachts raffinierter Erzählweise, an seinem, den feinen Beschreibungen und der exzentrischen Mutter, der heimlichen Heldin in diesem. Ein Ereignis von einem Buch und eine klug inszenierte Dekonstruktion des eigenen Werks, ruft Ijoma Mangold in der, ein Buch, das auch als "heiterer" gelesen werden kann, meint Felix Stephan in der- und für den-Kritiker Philipp Theisohn ist Kracht schlichtunter den Romanciers.RomanCarl Hanser Verlag. 432 Seiten. 22 EuroFasst man den Plot des Debütromans der Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal zusammen, klingt es so, als hätte die Autorin mächtig an den Schrauben des Zeitgeistes gedreht: Es geht um eine öffentlichkeitsverliebte Professorin, dieunterrichtet, und die sich nicht nur nach der indischen Göttin Saraswati benannt hat, sondern auch als authentische Inderin ausgibt und sich die Haut chirurgisch verdunkeln ließ - bis herauskommt, dass sie schlicht eineVera Thielmann aus Karlsruhe ist. Der öffentliche Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten. Wenn sich die eigentliche Hauptfigur Nivedita, Studentin mit "mixed-race-Biografie" wie die Autorin, dann ihre Gedanken überund den "Kulturkampf unserer digital eskalierten Gegenwart" macht, ist-Kritiker Ronald Düker überrascht, wie differenziert und vergnüglich Sanyal theoretische Exkurse in ihre Mischung aus Coming-of-Age- und Campusroman packt. Nach der Lektüre fragt sich Düker gar, ob es mit Blick auf "fluide Transgender-Identitäten" nicht auch Zeit für ein "durchlässiges transrace-Konzept" sei. Alsundbeschreibt auch-Kritikerin Claudia Kramatschek den Roman, der ihr Diskurse vonbisum die Ohren haut und Debatten "gegen den Strich" bürstet. Diese Saison sind eine ganze Reihe Romane zu identitätspolitischen Debatten erschienen, auf die wir an dieser Stelle nur in Kürze hinweisen wollen:imaginiert in ihrem Roman "Adas Raum" Bestellen ) vier Frauen in verschiedenen Epochen namens Ada - mal als schwarze Sklavin, als Byrons Tochter Ada Lovelace, als weiße Jüdin in einem KZ, und als schwangere Schwarze im 21 Jahrhundert auf Wohnungssuche in Berlin - ein kunstvoll gebautes "Mosaik menschlicher Erfahrungen" von Identitäts- und Klassenunterschieden, lobt die. Zur Lektüre vonRoman "Kim Jiyoung, geboren 1982" Bestellen ) rät Juliane Liebert in der: Ein Roman, der so nüchtern protokollarisch wie berührend auf das Leben von koreanischen Frauen in einer Männergesellschaft, auf Drangsalierung und Benachteilung blickt, meint sie. Und "Ministerium der Träume" , ( Bestellen ) der Debütroman von-Kolumnistinüber das Leben von Migrantinnen in Deutschland, besticht laut-Kritiker Ijoma Mangold durchHanser Berlin 2021, 176 Seiten, 20 EuroWer einen weniger modisch aufgebretzelten Zugang zursucht, wird vielleicht lieber zu diesem autobiografischen Roman von Dmitrij Kapitelman greifen. Der gebürtige Ukrainer Kapitelman macht es sich in keinem Opfereckchen gemütlich, er zieht vielmehr los und nimmt beide Seiten in den Blick: die deutsche, die sich von ihrer besten bürokratischen Seite zeigt, als dielebende Hauptfigur einen deutschen Pass beantragt. Und die ukrainische in Gestalt seiner Familie, die Putin glorifiziert. Als "Feuerwerk" der Sprache und der Ironie lobt in derRezensent Fokke Joel diesen Roman. Wie der Autor diedes Sächsischen wie des Ukrainischen anbringt, macht auch-Kritiker Andreas Platthaus viel Spaß. Ganz abgesehen davon sei das Buch ein schöner Beitrag zur Völkerverständigung. Und-Kritiker Marc Reichwein lernt aus dieser "comédie humaine in Kiew", dassGeschichte einer deutsch-jüdischen FamilieJüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag. 462 Seiten. 25 EuroWie ein bürgerlicher Roman á laerscheint dem-Kritiker Magnus Klaue diese von Jay H. Geller groß angelegte, der er am liebsten sofort einenzur neueren deutsch-jüdischen Geschichte einräumen möchte. Auch-Kritiker Micha Brumlik liest das Buch als "Sozialgeschichte deutschen Judentums": Der amerikanische Judaist Geller zeichnet hier anhand der vier Scholem-Brüder nicht nur nach, wie säkulare Juden danach strebten, "gleichberechtigte Mitglieder" der deutschen Gesellschaft zu sein, Brumlik liest hier auch, wie die vier Brüder zunächst die beiden Kriege erlebten - und in welche Richtungen die drei Überlebenden sich in denentwickelten. Dass Gershom Sholem, der die jüdische Mystik erforschte, dabei im Mittelpunkt steht, wundert den-Kritiker Hans-Martin Schönherr-Mann zwar nicht, das Buch zieht ihn aber auch mitder Lebenswege aller vier Scholem-Brüder, den Schilderungen des Lebens im Exil in Sydney und Palästina, der polnischen Vorgeschichte der Familie und Beschreibungen des jüdischen Lebens in Berlin zwischen 1900 und dem Ende der Weimarer Republik in den Bann. Die "dieser "erinnerungskulturell bedeutenden Untersuchung" hebt Matthias Arning in derhervor.Holocaustgedenken im Zeitalter der DekolonisierungMetropol Verlag 2021, 404 Seiten, 26 EuroDies ist der seltsame Fall eines Buchs, das fast zwölf Jahre lang in Deutschland nicht wahrgenommen wurde und plötzlich durch die Mbembe-Debatte als einer der wichtigste Beiträge in der Diskussion über das Spannungsfeld zwischengilt. Schon in der Debatte selbst brachte Aleida Assmann das Buch als eine Art Patentlösung zur Versöhnung konfligierender Traumata ins Gespräch. Rothbergs "multidirektionale Erinnerung" möchte die Erinnerung an Kolonialverbrechen und Sklaverei einerseits und Holocaust andererseits in den Dialog führen - allerdings um den Preis, dass er einedes Holocaust in Frage stellt, wie Tania Martini in der kritisiert . Ähnlich kritisch Thomas Schmid in der, der die Behauptung, die Verknüpfung von singulären Leiderfahrungen führe zu einer besseren Welt, schlicht unbegründet findet. Bei Jürgen Zimmerer, selbst ein Historiker von Kolonialverbrechen, der bei rezensierte , stößt das Buch auf sehr viel mehr Gegenliebe: Rothbergs Lektüren Hannah Arendts und W. E. B. Du Bois' erscheinen ihm. Thierry Chervel empfiehlt in einem-Essay zur Mbembe-Debatte' Studie "Decolonizing Auschwitz" als ergänzende Lektüre - hier findet sich die intensivste Auseinandersetzung mit Rothberg.Ein Leben als KunstC. Bertelsmann Verlag. 1232 Seiten. 48 EuroEs ist kaum zu glauben, dass wir diese monumentale Warhol-Biografie des amerikanischen Kunstkritikers Blake Gopnik nicht längst empfohlen haben. Auf mehr als 1200 Seiten breitet uns Gopnik das Leben des legendären Pop-Art-Künstlers aus - und zwar entlang der These, Warhol sei dergewesen. Aber dank ausführlicher Recherche, die auch Steuerunterlagen und Krankenakten umfasste, kann der Autor dies in seinem "" auch belegen, meint Eva Hepper im: "Meisterhaft" und "elegant" arbeite Gopnik heraus, wie sich die Entwicklung vom abstrakten Expressionismus hin zur Popart auch in der Person Warhol spiegele, der selbst immer mehr zum Kunstwerk geworden sei, meint Hepper und würdigt das spannend zu lesende Buch als eines, das "". Auch für-Kritikerin Rose-Maria Gropp ragt die Biografie aus der Flut der Warhol-Publikationen heraus: Die Stofffülle beherrscht Gopnik leichthändig und durch chronologische Ordnung - und dass bei all den Informationen der ein oder andere Warhol-Mythos widerlegt wird, geht für Gropp auch in Ordnung. Ein "leicht und brillant" geschriebenes Buch" und ohne "Klischees", lobt auch Juliane Liebert in derGespräche über Schubert und BeethovenBärenreiter Verlag. 189 Seiten. 29,99 EuroEs ist schade, dass solche Bücher in den Zeitungen heutzutage nicht mehr so oft besprochen werden. Es ist ein Geschenk, das die beiden Gesprächspartner Alfred Brendel und Peter Gülke hier ausdem Leser machen, versichert-Rezensent Eberhard Geisler, und rät auch gleich, dies Buch als Geschenk weiterzureichen, denn es erlaubt etwas in der Coronakrise sehr Sinnvolles: Nachdenken über Musik, die man zur Zeit nicht live hören kann. Wie klug Brendelsist, das kann man zum Beispiel hier in einem viel zu kurzem Gespräch nachhören, das dermit Brendel führte, der beschreibt, wie Schubert das Klavier als Orchester behandelte. "Das Klavier muss verwandelt werden". Zwei Stunden hätte dieses Gespräch dauern sollen - nein, ein siebenfolgiges Podcast hätte man daraus machen sollen, mit vielen Musikbeispielen! Beigab es noch eine kurze Rezension zum Buch.Zsolnay Verlag. 26 Euro. 400 Seiten.Erst langsam sind die KritikerInnen auf dieses schon im Herbst erschienene Buch aufmerksam geworden, aber sie machen das Versäumnis mit hymnischen Besprechungen wett. Es ist aber auch eine tolle Idee der britischen Reisejournalistin Sophy Roberts dieanhand der Schicksale seiner Klaviere zu erzählen. Ein wahresentdeckt etwa Elmar Krekeler in der, wenn Roberts in dieser Mischung aus Reiseerzählung,und Kulturhistorie Geschichten über die zivilisierende Kraft der Musik, über Klavierbauer, Dekabristen, dasund Pianistinnen im Gulag erzählt. In derist auch der Historiker Karl Schlögel ganz hingerissen, wenn er mit Roberts an den Flügeln der Zarenfamilie Platz nimmt oder reiche Teehändler durch die eisige Tundra begleitet und dort auf Klavierstimmer trifft. Für die-Kritikerin Kerstin Holm ist das Buch gar eine "" aus Porträts von Orten, Klavierbauern, Musikerinnen und historischen Exkursen in die Musik- wie in die Gewaltgeschichte Russlands. Bewegt liest sie, wiekünstlerisch überlebten, interessiert erfährt sie, welche Fürstin ihr Clavichord auf dem Schlitten transportierte. Nach der Lektüre dieses originellen und kenntnisreichen Buches lässt man sich gern von der "" der Autorin anstecken, versichert auch Sabine Berking in derEin Insiderbericht aus dem Recherchenetzwerk BellingcatQuadriga Verlag. 288 Seiten. 18 EuroErst kürzlich enthüllte das investigative Recherchenetzwerkdie Namen der russischen Hintermänner, die in den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verwickelt sind. Das Buch war bereits vorher fertig, aber es ist bestimmt spannend, diesen Insiderbericht von-Gründer Eliot Higgins zu lesen.underzählt uns Higgins laut-Kritiker Günter Hack von der im Jahr 2014 beginnenden Geschichte und Entwicklung des Portals, von der Arbeit während des, den Recherchen zumoder jenen zur Vergiftung von. Für Hack ist das Buch nicht zuletzt eine geraffte Modernisierungsgeschichte der Medien im digitalen Zeitalter. Higgins detailliert geschilderte Rechercheschritte nachzuvollziehen, mag laut-Kritiker Frank Herold manchmal ein wenig "zäh" sein, aber erst so werde deutlich, in welchen "seine ebenso "spektakulären wie dubiosen" ausgrabe, meint er. Im erzählt Higgins von den Gefahren und "ethischen Zwickmühlen" seiner Arbeit: Einige Informationen erhält er vom russischen Schwarzmarkt. In der Mediathek steht eine Dokumentation überonline.