Endlich ein Lichtblick im Wettbewerb: "So long, my Son"

Leiden in Paris: "Synonymes"

Ich, wenn ich an den Berlinale-Wettbewerb denke pic.twitter.com/T7Mw6VJQ1d - Jenny Jecke 🦕 (@gafferlein) 13. Februar 2019

"So long, my Son" ist der letzte Film, der um den Bären ins Rennen geht - und auch der beste in diesem Jahr, schwärmt Andreas Kilb in der, der dem chinesischen Regisseur alle Daumen drückt. Xiaoshuai erzählt über 30 Jahre hinweg die Geschichte dreier Paare unter den Eindrücken der Kulturrevolution und die traumatische Erfahrung eines Kindstods, bedient dabei aber kein sentimental auffahrendes Register, hält der Kritiker fest: "Bei ihm ist die filmische Erzählung so ineinander geschachtelt, dass ihr Kern erst allmählich sichtbar wird, und diesen Kern bildet nicht der Unfall selbst, sondern sein Widerhall in den daran Beteiligten." FürFabian Tietke ist dieser Film, trotz ein paar Schwächen gegen Ende, "ein Lichtblick in einem."Unglaublich schön ist dieser Film über bescheidene Lebensverhältnisse geraten, schreibt Thekla Dannenberg im, traut dem Ganzen aber letztendlich doch nicht ganz über den Weg: "Das Melodram ist die Königsdisziplin der. Es beweint das persönliche Unglück und nimmt die Verhältnisse und den Lauf der Dinge ergeben hin. Angesichts derist es schwer zu sagen, ob die politisch brisanten Aspekte in diesem Film eher dazu dienen, einem privaten Drama mehr Fallhöhe zu geben, oder ob man froh sein muss, dass Wang Xiaoshuai mit seinem starbesetzten Melodram ein Vehikel gefunden hat, um überhaupt an einige unaufgearbeitete Punkte der chinesischen Geschichte zu erinnern." Weitere Besprechungen auf critic.de und im Tagesspiegel Ein junger Israeli flieht aus seiner Heimat nach Paris, weil er von seinem Land genug hat:"Synonymes". Andreas Busche vom sieht in dem Regisseur "eine neue Stimme" im Weltkino: "Einsamkeit, Aggression, traumatische Erinnerungen, die Sehnsucht nach einem Neuanfang. Widersprüchliche Gefühle fließen durch Yoav, in die Bilder. Und Lapid versucht gar nicht erst, diese zu kanalisieren. Es geht immer umsund um Sprünge, die Choreografie von impulsiven Bewegungsabläufen." Thekla Dannenberg bleibt imeher skeptisch: "Lapid setzt in seinem von Maren Ades koproduzierten Film 'Synonymes' sein Leiden an Israel in Szene, manchmal skurril, manchmal mit einer gewissen Pointe,. Schwacher Applaus und schwache Buhs halten sich die Waage." Für Nino Klingler von fühlt sich dieser Film an "wie ein Rausch mit garantiertem Kater, wie ein Popsong, der hoffnungslose Texte in fröhliche Rhythmen hüllt: eingängig, mitreißend, melodisch, aber. Am Ende des Filmes ist alles kontaminiert, mit jedem wilden Überschwang wird das Gefühl einer schrecklichen, drohenden Explosion stärker. "Christiane Peitz hat ein großes Gespräch mitgeführt, der in diesem Jahr die Hommage des Festivals gewidmet ist. Warum sich die große Schauspielerin nicht zugeäußert hat? "Es ist notwendig, dass Frauen ihre Stimme erheben. Aber ich betätige mich nicht politisch, trete keiner Gruppe bei, bewege mich nicht im Rudel. Ich bin eine."Abschied von. Es war eine völlig andere Welt, als Kosslick damals 2002 zum ersten Mal den Roten Teppich ausrollte, schreibt Barbara Schweizerhof imund erinnert daran, wieder neue, später oft geprügelte Chef damals auch von der Presse begrüßt wurde. Bei aller berechtigter Kritik: Kosslick war "stets erfrischend dünkelfrei" und außerdem ein. Im überreicht Elisabeth Binder dem scheidenden Festivalleiter einen Blumenstrauß und sagt zum Abschied leise Servus.Weitere Artikel: Eva-Christina Meier spricht für die taz mit dem Filmemacherüber seinen Dokumentarfilm "Waiting for the Carnival", der einen Blick in denund dort auf die autonomen Arbeiter wirft. Für denhat sich Helena Davenport mit dem Filmemacher getroffen , dessen Film "Talking about Trees" im Panorama zu sehen ist. Für die blickt Annett Scheffel auf die Wettbewerbsfilme der letzten Tage zurück. Dies ist das Festival für das sich attraktive Menschen alsverkleiden, fällt Daniel Haas in derauf. Für den-Podcast haben sich Olga Baruk, Till Kadritzke, Nino Klingler, Philipp Schwarz und Silvia Szymanski vor dem Mikrofon versammelt und lassen die aktuellen Wettbewerbsfilme Revue passieren.Jenny Jecke, die für vom Festival berichtet , fasst den Wettbewerb auf Twitter mit einem Foto zusammen:Besprochen werdenDoku "Khartoum Offside" ( Perlentaucher Tagesspiegel ),autobiografischer Film "Mid90s" ( Perlentaucher ),"Vice" ( critic.de ),"Elisa & Marcela" ( critic.de , unsere Kritik hier ), die im Forum gezeigten dokumentarischen Porträts "Just Don't Think I'll Scream" und "The Blue Flower of Novalis" ( Tagesspiegel ),"And Your Bird Can Sing" ( Perlentaucher ),"Lemebel" ( taz ),"African Mirror" ( taz ),"Bait" ( taz ), die Doku "Schönheit und Vergänglichkeit" über den Berghain-Türsteher und Fotografen Tagesspiegel ),undSerie "8 Tage" ( Tagesspiegel ) und"False Belief" ( taz ).Für den schnellen Klick im Laufe des Tages immer wieder interessant: Der Kritikerinnenspiegel von, die Festival-SMS vonund selbstverständlich unser fortlaufend aktualisiertes Berlinale-Blog