Es istja nicht vorzuwerfen, dass sieauf die Vergangenheit zurückprojizieren. Isabel Coixet erzählt in dieser "" die Geschichte eines lesbischen Liebespaars um 1900, das gehörig in Schwierigkeiten geriet, weil sich eine der beiden - Elisa -ausgegeben hatte, um die andere - Marcela - zu heiraten und so eine Fassade für ihre Liebe zu schaffen.Coixet erzählt das in einem, in digitalem Schwarzweiß, mit nebelverhangenen Naturpanoramen und- Traum einer Sexualität ohne Gewalt und Penetration! Der einzige Sex mit einem Mann - Marcela lässt sich von einem haarigen Naturbuschen aus dem Dorf schwängern, um die Fiktion, in der sie lebt, plausibler zu machen - wird nicht gezeigt.Die beiden fliegen auf, werden von den spanischen Behörden verfolgt, flüchten nach Portugal, wo sie ebenfalls auffliegen, aber von einem milden Beamten gerettet werden - um den Preis des Kindes, das der kinderlos Verheiratete von ihnen adoptiert.Das ganze istverschmockt, wie man es auf Festivals gerne hat, man hält es aber aus zwei Gründen aus: Vor allem, weil Coixet die Geschichte zunächst als die Geschichteerzählt und nicht als die Geschichte der bösen Mitwelt, die sie behindert, und zweitens weil der Film in derder Welt, in der die beiden leben, nicht ungenau ist - die Nonnenschule, an der sie sich kennenlernen, die Dorfschule, an der sie dann als Lehrerinnen unterrichten, wirken nicht kulissenhaft. Statt lesbischer Sexszenen hätte ich gern mehr davon gesehen: Wie lief wohl in Spanien in einer Dorfschule um 1900 eine Schulstunde ab?Der Film basiert auf einer realen Geschichte. Elisa und Marcela sind dann nach Argentinien gegangen, wo sie unbehelligt leben konnten. Ihre Ehe wurde nie annulliert, werden wir im Abspann informiert. Und dann wird aufgezählt, in wievielen Ländern der Welt Homosxualitätist. Gewiss, aber in den meisten Fällen sind es wohl Männer, die wie im Iran wegen Homosexualität an Kränen aufgehängt werden. Wir warten also auf den Berlinale-Wettbewerbsbeitrag, der Homosexualität im Iran, Saudi Arabien, den afrikanischen Ländern oder China thematisiert. Alle Vorführtermine ).