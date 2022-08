Derwird sich nicht im Donbass entscheiden, glaubt James Meek, sondern im Süden im, die einen wichtigen Brückenkopf zum Schwarzen Meer bildet. Dreißig Kilometer von der Front entfernt liegt Mikolajew, das zur Hälfte von seinen Bewohnern verlassen wurde und in dem immer wieder Geschosse einschlagen: "Die Russen verwenden entweder Raketen, deren Flug eine Parabel zeichnet - Thomas Pynchons 'Regenbogen der Schwerkraft' - oder Marschflugkörper. Beide fliegen, bevor sie einschlagen. Sie werden von LKWs aus abgefeuert, von Schiffen, U-Booten und Flugzeugen, manchmal aus tausend Meter Entfernung. Die Ukrainer versuchen sie abzuschießen, manchmal gelingt es ihnen, doch ihre Technologie ist alt, und die Raketenabwehrsysteme, die ihnen von Deutschland und den USA versprochen wurden, sind noch nicht eingetroffen. Konventionelle Raketen auf eine große Stadt abzufeuern ist eineund kostspielige Art, diese dem Erdboden gleich zu machen und die in ihr lebenden Menschen zu töten. Es ist nicht die Taktik einer Armee, die sich selbst als Befreier versteht. Es ist allerdings ein ziemlich guter Weg, um Menschen zu... Die Feinseligkeit gegenüber Russland ist groß, wie auch die Unterstützung für die ukrainischen Truppen und der Glaube an ihre Kampfkraft. Höher kann man sie sich kaum vorstellen, auch wenn beides nicht von allen geteilt wird. Den Charakter von Russlands Angriff kann man sich nur mit der Vorstellung erklären, dass die meisten Ukrainer ihre eigenen Politiker und die Vorstellung von der Ukraine als realem, unabhängigem Land mit derselben Verachtung betrachteten wie der Kreml. Als diese Idee zu Beginn der Invasion platzte und sich zum Entsetzen des Kremls auchzeigte, behalf sich die russische Regierung mit einer anderen Konstruktion, nämlich dass das Ausmaß von Tod und Zerstörung die Folge des ukrainischen Widerstands sei. Es ist eine Version der Drohung, die sonstausstoßen: 'Ich bekomme, was ich will, egal ob du dich wehrst oder nicht. Aber, muss ich dich vielleicht auch töten."Geoff Mann liest Bücher zumvon Per Espen Stoknes, Jason Hickel, Tim Jackson und Giorgos Kallis, die allesamt gegen das Credo anschreiben,sei fast so gut wie besser: "John Stuart Mill erklärte wie viele andere auch, dass Menschen am besten in einer Gesellschaft lebten, in der 'keiner arm sei, niemand reicher zu werden verlangt oder befürchten muss, zurückgeworfen zu werden von denen, die vorwärts drängen'. Die Ökonomie des Wachstums wird, das ist der Vorwurf, verwechselt mit einer qualitativen Entwicklung. Dabei wissen wir heute, dass Länder, deren BIP pro Kopf zu den höchsten gehört oder am schnellsten wächst, nicht unbedingt friedlicher oder demokratischer sind, auch leben ihre Bürger nicht unbedingt länger, gesünder oder glücklicher. Trotzdem bleibt dasfür all nationale Wirtschaftsaktivitäten, zum Leidwesen der Verfechter von Alternativen wie dem Human Development Index oder dem Genuine Progress Indication, die immerhin versuchen,messen."