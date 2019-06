Unter Mitarbeit von Necla Kelek. Die Debatte zur Frage der Integration von Muslimen in Europa spaltet die Gesellschaft. Sehen seine Kritiker den Islam als Bedrohung des Abendlandes an, heißen ihn Multikulti-Verfechter…

Aus dem Englischen von Tanja Handels. Der vorliegende Band zeigt Zadie Smith politischer denn je. Sie sind in fünf Kategorien unterteilt, und alle haben es in sich: "In der Welt" versammelt die politischen…

Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2018

ISBN 9783421048226, Gebunden, 224 Seiten, 18,00 EUR



Es steht nicht gut um die Welt. Aber besser als jemals zuvor. Noch nie waren die Menschen so gesund, so gebildet, so wohlhabend, so frei und so sicher vor Gewalt wie heute. Fast alle Entwicklungskurven…