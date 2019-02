Buchautor

Katharina Mevissen

Katharina Mevissen, geboren 1991 und bei Aachen aufgewachsen, studierte Kulturwissenschaft und transnationale Literaturwissenschaft an der Universität Bremen und machte in Berlin eine Drehbuch-Ausbildung. Bis 2017 war sie Heinrich-Böll-Studienstipendiatin. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Berlin, zudem leitet sie die von ihr mitgegründete gebärdensprachliche Literaturinitiative "handverlesen".