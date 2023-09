Buchautor

Grete Rebstock

Grete Rebstock studierte Osteuropastudien und Ethnologie an der Freien Universität Berlin. Sie verbrachte ein Jahr als DAAD-Stipendiatin in St. Petersburg und engagiert sich in Wort und Schrift für den interdisziplinären Ansatz in der Oral History und das gemeinsame Forschen mit Wissenschaftler:innen aus Osteuropa.