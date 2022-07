Die katholische Kirche hat über Jahrzehnte in Kanada mit dem Staat kooperiert, um Kinder aus indigenen Völkern in Internate zu verfrachten und dort. Viele Kinder sollen ums Leben gekommen sein, viele Erwachsene sind. Der Papst hat sich jetzt entschuldigt, aber das reicht nicht, kommentiert Tanja Tricarico in der: "Wie Franziskus twittert, ist Vergebung eine Gnade, diemuss. Der Papst trifft auf seiner Reise durch Kanada Menschen, die die Kirche zerstört hat. Und er hört ihre Forderungen. Die kanadische Regierung hat bereits für die Betroffenenzugesagt. Der Staat wusste von den Misshandlungen in den kirchlichen Einrichtungen, billigte die erzwungene Anpassung von indigenen Kindern an die weiße Mehrheitsgesellschaft. Die Kirche hält sich allerdings. Und grausam mutet an, dassherausgeben will, die für die Aufklärung weiterer Taten sowie die Strafverfolgung der Täter:innen notwendig wären." Hier der Bericht derzur Kanada-Reise des Papstes.Dass vielein Kanada von der Katholischen Kirche misshandelt wurden, steht außer Frage, schreibt Jonathan Kay in. Die Brutalitäten katholischer "Erziehung" waren ja schon indeutlich geworden. Eine ganz andere Sache ist allerdings die Berichterstattung über die ehemalige(British Columbia). Hier sollen im Dezember 2020 über 200 Gräber gefunden worden sein, schrieben dieund praktisch alle. Tatsächlich wurde nochgefunden, geschweige denn menschliche Überreste, so Kay. Radiologische Scans haben bislang nur gezeigt, dass dort Boden bewegt wurde, Grabungen haben auch anderthalb Jahre später noch nicht stattgefunden. Wie konnten daraus in den Medienwerden? Kaye nimmt vor allem dieaufs Korn, die "am 28. Mai 2021 der Welt die Entdeckung eines 'Massengrabes' in Kanada mitteilte . Diese Behauptung steht auch heute noch in der Schlagzeile über einem Artikel des langjährigen Korrespondenten Ian Austen, der berichtete, dass 'eine indigene Gemeinde in British Columbiagefunden hat'. Die Wahrheit ist, dassso etwas behauptet hat. Die Anführerin der von Austen erwähnten First-Nations-Gemeinschaft, Rosanne Casimir von Tk'emlúps te Secwépemc, erklärte gegenüber den Medien ausdrücklich, dass es kein Massengrab gebe, und wies die Verwendung des Begriffs zurück." Und der Artikel war laut Kaye auch kein "isolierter Fehler. Zehn Tage später verfasste derselbe Reporter dereinen Folgebericht , der bis heute eine Unterüberschrift trägt, die sich auf 'die Entdeckung der' bezieht. Wie Austens erster Bericht ist auch dieser. Es sind keine 'Überreste' entdeckt worden." Mit dieser Art von Berichterstattung, die sich einerverpflichtet glaubt, hat nicht nur der Journalismus viel Kredit verspielt, glaubt Kay. "Es könnte sich jedoch herausstellen, dass es diesind, die am meisten unter dieser traurigen Episode zu leiden haben. Wenn man bedenkt, wie schrecklich die Gemeinschaften der First Nations, Inuit und Métis im Laufe der kanadischen Geschichte behandelt wurden, gibt es mit Sicherheitfür vergangene Grausamkeiten, die darauf warten, von Forschern gefunden zu werden. Es scheint unvermeidlich, dass eines Tagesan die Oberfläche kommen - echte, unbestreitbare Beweise für eine reale historische Gräueltat, die bisher unbekannt war oder im Dunkeln lag. Wenn in diesem authentischen Moment der Entdeckung Journalisten und Politiker plötzlich feststellen, dass es unmöglich geworden ist, das Interesse und die Sympathien einerzu wecken, sollten wir nicht so tun, als ob wir den Grund dafür nicht kennen würden."