buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr) -

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich)



Türkei

Sieben Schritte in die Diktatur

(ttt-video) - In ihrem neuen Buch zeigt Ece Temelkuran Parallelen der Entwicklung in der Türkei zu anderen Ländern auf, in denen Populisten an Einfluss gewinnen.



Ausstellung

"Poesie und Politik"

(3sat-video) - Carl Spitteler im Dichter- und Stadtmuseum Liestal, Schweiz

bis 31. Dezember 2019









Buchkritiken von Deutschlandfunk & Deutschland Kultur in der täglichen Perlentaucher-Bücherschau ab 14.00 Uhr



+ Szczepan Twardoch "Wale und Nachtfalter"

Tagebuch vom Leben und Reisen

(dlfk-audio - 6:04min) " 'Wale und Nachtfalter' ist ein außergewöhnliches Denk- und Reisetagebuch. Große Erzählkunst - und zugleich ein lebenspralles Bild unserer Zeit. Szczepan Twardoch schreibt nicht nur aufregende Romane, sondern beobachtet die Welt intensiv, mit allen Sinnen und in unterschiedlichen Rollen: als Autor, als Vater und als Reisender in abenteuerlichen Weltgegenden. Sehr persönlich und stilistisch glänzend erzählt er von Krakau und Warschau, von Deutschland und seinen Autobahnen; vom Aufwachsen seiner Kinder; von Ernst Jüngers Haus in Wilflingen oder, ein Höhepunkt des Buchs, vom exotisch kargen Spitzbergen, dem seit langem großpolitisch begehrten Archipel im hohen Norden, wo sich die Dramen der menschlichen Existenz wie unter einem eisigen Brennglas zeigen." (Klappentext) + Mehr zum Autor in der Bücherschau



Lesungen

radioTexte - Das offene Buch

(br2 - 20min) - Sibylle Lewitscharoff, Büchner-Preisträgerin und eine der wichtigsten Stimmen der gegenwärtigen deutschen Literaturlandschaft, ist in ihrer Heimatstadt Stuttgart dem Amokläufer Ernst Wagner auf der Spur. Eine Lesung im "Atlas deutscher Orte", den Georges-Arthur Goldschmidt, Tilman Spengler, Felicitas Hoppe. Angela Krauß, José F.A. Oliver und Ingo Schulze exklusiv für "radioTexte - Das offene Buch" auf Bayern 2 schrieben.



Nachtstudio

Der Weltforscher - Auf den Spuren von Leonardo da Vinci

(br2- 52 min) - Wir wissen viel über ihn. Und doch bleibt er seltsam geheimnisvoll: Leonardo da Vinci. Eine Spurensuche zum 500. Todestag des Renaissancekünstlers. - mehr in der Bücherschau

Abb. "Leonardo da Vinci (1452-1519) ist selbst in der an Genies nicht armen Renaissance noch eine Ausnahmeerscheinung. Diese nach neuestem Forschungsstand aktualisierte Jubiläumsausgabe zu seinem 500. Todestag ist das umfassendste Buch, das je über den Jahrtausendkünstler erschienen ist, und umfasst sämtliche Gemälde und fast 700 Zeichnungen. In zahlreichen ganzseitigen Detailvergrößerungen kann der Leser die feinsten Nuancen der Pinselstriche, die die Kunst revolutionierten, buchstäblich en détail studieren." (Klappentext)







"Tage wie Hunde"

Literarischer Umgang mit Krebs

(dlfk-audio - 12.30 min) - ein Gespräch mit Ruth Schweikert

... mehr in der Bücherschau







"Und überall Philosophie" von Ger Groot

Das Denken der Moderne in Kunst und Popkultur

(dlfk-audio - 5:30 min) - "Panoramablick auf die Philosophie der Moderne

Wie sind wir, selbstbewusste und unsichere Menschen des 21. Jahrhunderts, zu dem geworden sind, was wir sind? Seit René Descartes muss der Mensch selbst entscheiden, welche Art von Kreatur er ist. Die zentrale Frage ist, was passiert, wenn Gott ..." (klappentext)





Meine Mutter, die Spionin

Romane über Agentinnen & ihre Söhne

(dlfk) - Verlassen, verraten, getäuscht - wenn sich herausstellt, dass die liebevolle Mutter eine eiskalte Agentin war, bricht für die Söhne eine Welt zusammen. Auf einmal wird alles verdächtig. Es sind derzeit auffallend viele Romane, die sich diesem Thema zuwenden. - mehr in der Bücherschau



+ Hörspiel

"Novelle"

Von Johann Wolfgang von Goethe

(dlfk) -"Zu zeigen, wie das Unbändige, Unüberwindliche oft besser durch Liebe und Frömmigkeit als durch Gewalt bezwungen werde, war die Aufgabe dieser Novelle, und dieses schöne Ziel, welches sich im Kinde und Löwen darstellt, reizte mich zur Ausführung." (Goethe zu Eckermann)



Hörspiel-Vorschau für den 15.05.2019

Honoré de Balzacs "Eugénie Grandet" (1/3 - 59 min)

(dlfk) - Für den Winzer Grandet zählen nur zwei Dinge: Sein Reichtum und seine Tochter Eugénie. Die ländliche Einfalt der Grandets wird mit dem modernen Habitus der Großstadt konfrontiert, als Cousin Charles aus Paris auftaucht.



+ Feature

300 Jahre Einsamkeit

Robinsonaden in der Literatur

(dlfk) Die Idee eines in ungewohnter Umgebung gestrandeten Individuums hat weltweit Autoren fasziniert und eine eigene literarische Gattung begründet. Von Christian Blees

Zum 300jährigen Erscheinen am 25. April 2019

Gegen Defoe - Robinson Crusoe & Freitag stellen ihren Autor zur Rede

"Charles Gildon (1665-1724) veröffentlichte sein Dramolett und einen Schmähbrief gegen Daniel Defoe noch im Erscheinungsjahr des Robinson Crusoe. - Lange Zeit in Vergessenheit geraten, erscheint dieser unterhaltsame Text hier erstmals auf Deutsch in der Friedenauer Presse." (Klappentext)

Daniel Defoes "Robinson Crusoe"

(SWR2) - Rezensiert von Eberhard Falcke

"Mit dem Werk, das nach seiner Veröffentlichung 1719 reißenden Absatz fand, hat der Kaufmann, Journalist & Aufklärer Daniel Defoe Literaturgeschichte geschrieben. Der Klassiker der Meeresliteratur liegt nun nach fast 50 Jahren in ungekürzter Neuübersetzung in einer kommentierten, aufwendig ausgestatteten Ausgabe vor. - Rudolf Mast ebnet den Weg, den Begründer der modernen europäischen Erzählliteratur & des Abenteuerromans nach 300 Jahren neu zu entdecken." (Klappentext)