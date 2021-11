Die größten Sprachen und was sie so besonders macht

In 20 Sprachen um die Welt.

Durchgehend illustriert. Aus dem Amerikanischen von Andreas Wirthensohn. Timothy Snyders Brandschrift "Über Tyrannei" ist 2017 erschienen, aber schon heute ein Klassiker in der Tradition von Hannah Arendt…

Aschendorff Verlag, Münster 2021

ISBN 9783402224786, Kartoniert, 49 Seiten, 9,95 EUR



Als Alfred Krupp 1871 darüber nachdachte, was mit all dem geschehen sollte, was sich rund um die Firma - und später auch rund um den Hügel - ansammelte, kam er auf die Idee eines Archivs, damit "nicht…