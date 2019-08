Was aus dem Land geworden ist, in dem ich aufgewachsen bin

Fremdheit ist universal. Es gibt sie in allen Kulturen, bei allen Menschen. Fremdheit kann verzaubern. Sie kann aber auch als bedrohlich erlebt werden. Heinrichs geht den historischen, ethnologischen…

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2019

ISBN 9783498030308, Gebunden, 416 Seiten, 25,00 EUR



Am 20. Juli 1954 taucht der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Ost-Berlin auf. Siebzehn Monate später kehrt Otto John in den Westen zurück und wird sofort als Überläufer verhaftet. Bis…