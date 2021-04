Buchautor

Stefan Matuschek

Stefan Matuschek, geboren 1962 in Münster, ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar. Von 1982 bis 1988 studierte er Germanistik, Romanistik und Philosophie in Münster und Frankreich. Nach der Promotion 1990 und der Habilitation 1996 an der Universität Münster (venia legendi für Neuere deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft) ist er seit 1996 Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit dem 15. Juni 2019 ist Stefan Matuschek der Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V.