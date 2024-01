Buchautor

Sandra Langereis

Sandra Langereis, 1967 in Amsterdam geboren, wurde 2001 an der Universität Amsterdam in Geschichte promoviert. Bis 2013 war sie Dozentin für Geschichte in Amsterdam und Leiden sowie viele Jahre Chefredakteurin der Historisch Tijdschrift Holland. Ihre Erasmus-Biografie wurde 2021 mit dem Libris Geschiedenis Preis 2021 für das beste historische Werk für ein breites Publikum ausgezeichnet.