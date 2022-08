Buchautor

Robert Jones, Jr.

Robert Jones, Jr., geboren 1971 in New York, engagiert sich als @sonofbaldwin seit 2008 für Anti-Diskriminierung und soziale Gerechtigkeit auf Social Media und hat knapp 300.000 Follower. Er hat für verschiedene Medien geschrieben, darunter The New York Times, Essence und The Paris Review. "Die Propheten" ist sein erster Roman.