Buchautor

Peter Pirker

Peter Pirker, geboren 1970 in Lienz, ist ein österreichischer Historiker und Politikwissenschafter. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft sowie Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. 2009-2013 war er Lehrbeauftragter am Institut für Staatswissenschaft, hatte Lehraufträge am Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt und den Pädagogischen Hochschulen in Kärnten und Tirol. Daneben absolvierte er kürzere Auslandsaufenthalte als Research Fellow am Deutschen Historischen Institut Washington, als Visiting Fellow am Institute of Germanic & Romance Studies in London und als Visiting Scholar an der Stanford University. Seither war er am Institut für Staatswissenschaft mit den Projekten Politics of Remembrance und digitale Karte der Erinnerung für Wien betraut.