Buchautor

Miranda Jakisa

Miranda Jakiša, geboren1972 in Stockach, ist eine deutsche Slawistin. Sie studierte Slawistik, Politikwissenschaft und Anglistik an der Universität Konstanz und an der University of Strathclyde. Sie wurde an der Universität Tübingen mit einer Arbeit zu "Bosnientexten" promoviert. Von 2006 bis 2008 war sie am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin tätig. 2008 folgte die Berufung als Juniorprofessorin für Süd- und Ostslawische Literaturen an die Humboldt-Universität zu Berlin, wo Jakiša bis 2019 lehrte. Seit 2019 ist sie Universitätsprofessorin für Südslawische Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Slawistik der Universität Wien. Jakiša hatte Fellowships an der Princeton University, am Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste (ZRC SAZU) und am Imre Kertész Kolleg Jena inne. Von 2008 bis 2018 war sie Vorstandsmitglied des Verbands der deutschen Slavistik.