Buchautor

Hertha Pauli

Hertha Pauli, geboren 1906 in Wien, war Autorin und Schauspielerin. Nach dem "Anschluss" Österreichs emigrierte sie über die Schweiz und Frankreich in die USA. Sie schrieb Romane, Sach- und Jugendbücher und war auch als Journalistin tätig. Ihr Bruder war der Physik-Nobelpreisträger von 1945 Wolfgang Pauli. Ihre Fluchtgeschichte verarbeitete sie in ihrem letzten Buch, "Der Riss der Zeit geht durch mein Herz", das 1970 erstmals erschien. Pauli starb 1973 in New York.