Buchautor

Hans Flesch-Brunningen

Hans Flesch-Brunningen, geboren 1895 in Brünn/Tschechien, studierte in Wien Jura, ab 1925 lebte er in Italien, Frankreich und Berlin. 1934 emigrierte er nach Großbritannien, von 1939 bis 1958 war er als Sprecher, Übersetzer und Redakteur in der österreichischen Abteilung der BBC tätig. 1963 kehrte er nach Wien zurück und heiratete 1972 die Schriftstellerin Hilde Spiel. Sein Roman "Maskerade" erschien 1939 im englischen Original. Hans Flesch-Brunningen starb 1981 in Bad Ischl/Oberösterreich.