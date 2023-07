Buchautor

György Dalos

György Dalos, geboren 1943 in Budapest, ist freier Autor und Historiker. Der ehemals überzeugte Kommunist studierte in den 1960er Jahren an der Universität Moskau und war bis 1968 Mitglied der Ungarischen KP, als er wegen "staatsfeindlicher Aktivitäten" Berufs- und Publikationsverbot erhielt. 1984 erhielt er ein Stipendium des Berliner DAAD und arbeitete an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitete u.a. für deutsche Rundfunkanstalten und Zeitungen, leitete das Ungarische Kulturinstitut in Berlin und war Mitglied des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung.