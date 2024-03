Buchautor

Florian Dietmaier

Florian Dietmaier wurde 1985 in Graz geboren, wo er auch lebt. Er studierte Germanistik, veröffentlichte Rezensionen u. a. in der schreibkraft und literarische Texte in der Literaturzeitschrift manuskripte. 2019 erhielt er den manuskripte-Förderungspreis der Stadt Graz. "Die Kompromisse" ist sein Debütroman.