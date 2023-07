Buchautor

Dorothy Thompson

Dorothy Thompson, 1893 in Lancaster in New York geboren, war eine Vorreiterin des amerikanischen Journalismus. Mit 26 Jahren ging sie nach Europa, um als Reporterin von der zionistischen Bewegung und vom irischen Unabhängigkeitskampf zu berichten. Sie interviewte Leo Trotzki, Kemal Atatürk und Sigmund Freud. Als erste Frau wurde sie Korrespondentin in Wien und anschließend in Berlin. Sie starb 1961 in Lissabon.