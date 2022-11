Buchautor

Carole Angier

Carole Angier, geboren 1943, ist eine englische Biografin. Geboren in London, wuchs sie in Kanada auf, bevor sie mit 21 Jahren nach Großbritannien zurückkehrte. Sie unterrichtete viele Jahre Englische Literatur und Philosophie, unter anderem an der Open University und am Birkbeck College der University of London. Bekannt wurde sie mit ihren Biografien von Jean Rhys (1990) und Primo Levi (2002), für die sie vielfach ausgezeichnet wurde.