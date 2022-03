Buchautor

Asjadi

Asjadi, geboren 1980 als Sohn eines deutsch-jüdischen Kulturattachés und einer persischen Journalistin in Teheran, zog 1982 mit seiner Familie nach Deutschland. Nach einem Studium der Germanistik und Komparatistik in Tübingen und der Politischen Wissenschaften in Zürich unterrichtete Asjadi zwei Jahre Deutsch in Teheran. 2006 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitet seitdem als Filmemacher und als Ausstellungskurator, bevorzugt in Moskau, Paris, Salzburg und Zürich.