." ( Begründung der Jury : "M."--->--->Abb. ( c ) Akademie für Sprache und Dichtung dlfk ) - In China sind immer mehr deutschsprachige Online-Seiten nicht zu erreichen. Die zunehmende Online-Zensur könnte unter anderem an den Protesten in Hongkong liegen, sagte China-Korrespondent Markus Pfalzgraf im Dlf. Die Sperre sei als Symbol gegen die Pressefreiheit zu verstehen. turi2 ) - China blockiert nun auch die Websites von "Süddeutsche" und "FAZ". Bisher blockierte das System vor allem große Tech-Plattformen und englischsprachige Medien, die über kritische Themen wie Tibet oder auch die Verfolgung der Uiguren in Xinjiang berichten. Auch die "Tagesschau" wird seit Ende Juni blockiert. Am Samstagfrüh ist u.a. Focus Online und Abendblatt.de geblockt, ein großes Ströer-Portal und ein Wirtschaftsblatt aus Düsseldorf bisher aber ebensowenig wie turi2.de, ergeben Tests mit VPN-Tunneln nach China. dwdl ) - Binnen kurzer Zeit verschwinden mit "MAD" und den Karikaturen der "New York Times" gleich zwei humoristische Institutionen - und schuld soll in unterschiedlicher Weise das Internet sein. Dabei ist es vielmehr die fehlende Antwort der Verlage darauf. Ein Kommentar corr ) - In einem Text, der zum wiederholten Mal über soziale Medien verbreitet wird, geht es um den CO2-Anteil in der Luft. Die Schlussfolgerungen und Zahlen sind falsch. taz ) - In Thüringen beherrscht die Funke-Mediengruppe die Printbranche. Seit Kürzungen bekannt wurden, spricht das Land über den Wert des Journalismus. sz ) - Claudia und Yussof Knauss zeigen unbekannte Werke des im Februar gestorbenen Zeichners Tomi Ungerer in ihrem Knauss'schen Werkraum in der Münchner Klenzestraße 67----> stern ) - Ein Reddit-User schickte sein Roman-Manuskript an mehrere Verlage. Tatsächlich bekam er auch eine positive Antwort - die blieb aber ein Jahr lang ungelesen liegen. Schuld war der Spamfilter. brp ) - Die Edel Verlagsgruppe ist der nächste Verlag, der vom Influencer-Trend profitieren will: Gemeinsam mit dem Hamburger Influencer-Netzwerk GBN Trends sollen Buchprojekte "mit renommierten Namen aus der Medien- und Webstar-Szene" entstehen. Die Vermarktung soll demnach vor allem über die reichweitenstarken Social-Media-Kanäle der Influencer erfolgen. dlf ) - "Nach Meinung der Publizistin Carolin Emcke fördern sie nicht die Meinungsbildung und den gesellschaftlichen Diskurs, sondern verhindern diese. Aus Sicht der Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels beginnt das Problem bereits damit, dass im Sinne vermeintlicher Ausgewogenheit, immer wieder Vertreter von Randpositionen eingeladen werden." dlf ) - Die AfD radikalisiere sich inhaltlich immer mehr, analysiert Nadine Lindner. Das zeige sich daran, dass der sogenannte "Flügel" von Björn Höcke immer mehr an Einfluss gewinne. Wenn CDU-Politiker über Koalitionen mit der AfD nachdenken, sollte ihnen das Abgleiten der Partei nach rechts klar sein. mee ) - Wegen eines Warnstreiks beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) kam es am Dienstagmorgen zu einer ungewollten Premiere. Das ARD-Morgenmagazin sendete zwischen 7 und 8 Uhr nicht wie gewohnt live, sondern eine Wiederholung der vorherigen Stunde. Lediglich ein Hinweis am unteren Bildrand machte die Zuschauer auf die Aufzeichnung aufmerksam.---> Abb. mee --->