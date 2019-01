Aktualisiert

." (: 12.00 Uhr mee ) - Sascha Lobo hat in seiner Kolumne bei Spiegel Online eine Wutrede gegen "die Medien" veröffentlicht. Die Medien würden sich ihrer Verantwortung verweigern und ließen sich von rechts und von Populisten instrumentalisieren. Dabei ist Lobos Rant selbst pauschal, populistisch, lückenhaft und offenbart eine geradezu gefährliche Denkweise, wie Medien funktionieren sollten. Eine Gegenrede. Von Stefan Winterbauer - s. a. den Medienticker vom 17.1.19 dnv ) - IV/2018: Publikumszeitschriften verlieren neuerlich an harter Auflage dnv ) - Bild und Welt im Sinkflug/Die Zeit erreicht 100.000 E-Paper-Exemplare dnv ) - Fachpresse: E-Paper gesamt und EV mit leichtem PlusDie IVW-Zahlen des vierten Quartals 2018 liegen vor und sie bestätigen einmal mehr, was bereits seit längerem in der Fachmedienwelt bekannt ist: Die Auflage der gedruckten Fachmedien ist rückläufig. So sank die verbreitete Auflage im vierten Quartal mehr... mee ) - Spiegel verzeichnet leichten Aufwind, stern & Focus bleiben im Auflagen-KellerAuch in Woche 51 blieben die drei großen Wochenmagazine Spiegel, stern und Focus wieder unter ihrem Kiosk-Normalniveau. Am nächsten kam seinem Einzelverkaufs-Durchschnitt noch Der Spiegel - mit dem Titelthema "Familien und ihre Geheimnisse". Für stern und Focus gab es mit "Einfach mal Ausschalten" und den "Menschen des Jahres" hingegen Zahlen nahe ihrer Minusrekorde. üm ) - Am 10. Januar postete die Redaktion der WDR-Reihe "Menschen hautnah" bei Facebook einen Link zu ihrer neuesten Doku. Der Film heißt "Ehe aus Vernunft - geht es wirklich ohne Liebe?" Darin erzählen drei Paare, warum sie sich aus ganz pragmatischen Gründen für eine Beziehung entschieden haben. Kurz darauf kamen in den Kommentaren unter dem Beitrag Zweifel daran auf, ob das, was in der Doku zu sehen ist, so auch tatsächlich stimmt. sz ) - Seit mehr als 25 Jahren berichtet Bettina Rühl als freie Journalistin über das Leid und die Zerrissenheit des Kontinents. Ihr Wissensdrang treibt sie an - und weckt beim Hörer Empathie. faz ) - Die #BirdBoxChallenge hat Youtube die Augen geöffnet: Das Video-Portal verbietet Anstiftungen, Leib und Leben zu riskieren - und noch einiges mehr. dlfk ) - Ständig wird in der Literatur "verhandelt" - zumindest nach Ansicht deutscher Literaturkritiker, die das Wort unentwegt verwenden. Aber warum? Verhandelt wird vor Gericht. Aber Schriftsteller sind keine Richter. zeit ) - Eine Jury hat aus fast 900 Einsendungen und mehr als 500 eingegangenen Vorschlägen das Unwort des Jahres gekürt. In der Auswahl waren viele Äußerungen von Politikern.(f az ) - Würde das wandelnde Literaturlexikon Arno Schmidt sein Wissen heute noch so ausbreiten wie früher? Zum 105. Geburtstag des Schriftstellers wird sein Werk ins Netz gestellt & heute (18.01.19) um 14 Uhr freigeschaltet faz ) - Erst war es Bewunderung, dann war es nur so eine Phase: Martin Walser pflegte ein durchaus kompliziertes Verhältnis zu Arno Schmidt. -

(ltk) - Fragen der Redaktion literaturkritik.de mit Antworten

Von Simone FrielingSymbolfigur der Freiheit und Gerechtigkeit

(ltk ) Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg sind neue Bücher über die Revolutionärin erschienen

Von Dieter Kaltwasser

(ltk) - Eine rotblühende Graphic Novel über das Leben von Rosa Luxemburg in schwarz-weiß

Von Pascal Löffler + Dokumente und literarische Darstellungen zum Tod Rosa Luxemburgs & aus dem Archiv von literaturkritik.de