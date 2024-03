"Orpheus steigt herab" am Burgtheater Wien. Foto: Matthias Horn.

Einen größeren Knall hätte sich-Kritiker Martin Lhotzky von der Abschiedsvorstellung des Burgtheater-Leiterserwartet. Die Inszenierung von Tennessee Williams Südstaaten-Drama " Orpheus steigt herab " ist etwas "lau" geraten, findet er, die Möglichkeiten des Hauses und der Schauspieler wurden nicht voll ausgeschöpft. Trotzdem, die Themen, die hier verhandelt werden, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt im Universum, sind zeitlos: "Wenn der Vorhang an diesem Premierenabend in die Höhe geht, ist es erst einmal dunkel. Doch, und die Drehbühne zeigt langsam die Ruine des Ladens, einige kleine, nicht gerade sauber wirkende Zimmer und wohl den Hinterhof, in dem ein ausgebranntes Autowrack neunzig Grad emporragt. In das Obergeschoss, wo Martin Reinke, bloß mit langen,bekleidet, als Jabe die meiste Zeit dahinröchelt, wird noch kein Einblick gewährt. Das stimmig-kompakte Bühnenbild hat, wie schon oft, wenn Kušej inszeniert, Annette Murschetz entworfen."Einund auch dieses Mal Unzufriedheit auf der Kritikerseite: Jakob Hayner kann sich in dernicht damit anfreunden, dass die scheidenden Intendanten des Zürcher Schauspielhausesundmit Max Frischs "Biedermann und die Brandstifter" dem Zürcher Publikum einen Denkzettel verpassen wollten ( Unser Resümee ): "Nachdem das Bühnenbild demontiert und dekonstruiert ist, flirren Videoeinspieler über die Bühne. Die Feuerwehrleute tragen nun Anzug und verkünden im Stile einer Fernsehreportage, dass das Theater künftig in einemuntergebracht wird. Kurz darauf sieht man, wie der alte Bau in die Luft fliegt. Nun dürfte man auch in der letzten Reihe merken, dass hier in selbstgerechter Pose die Zerstörung des Schauspielhauses durch eineangeprangert wird."Besprochen werden der zweite Teil des Musiktheaterzyklus' "Resurrection Games" vonim Mousonturm in Frankfurt (),Inszenierung von Sybille Bergs Stück "In den Gärten oder Lysistrata Teil 2" am Volkstheater in München (),Inszenierung von Amilcare Ponchiellis Oper "La Gioconda" bei den Osterfestspielen in Salzburg (),Inszenierung von Tennessee Williams Stück "Orpheus steigt herab" am Burgtheater Wien (),Inszenierung von "Die Orestie. Nach dem Krieg" nach Aischylos am Schauspielhaus Düsseldorf (),Inszenierung von Georg Friedrich Händels "Giulio Cesare in Egitto" an der Oper Frankfurt (),Inszenierung von Sybille Berg Stück "In den Gärten oder Lysistrata Teil 2" am Münchner Volkstheater () und David Böschs Inszenierung der Strauss-Oper "Die Frau ohne Schatten" an der Semperoper in Dresden ().