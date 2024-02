Bild: Yoko Ono: Fly 1970-1. Directed by Yoko Ono & John Lennon, Film Still.

Bild: Claudia Andujar, Opiq+theri, Perimetral norte - da série Sonhos Yanomami (Opiq+theri, Perimetral norte - from the Yanomami Dreams series), 2002 © Claudia Andujar. Courtesy Galeria Vermelho, São Paulo.

Pünktlich zum Neunzigsten widmet die Londoner Tate Modern unter dem Titel "Music of the Mind" eine große Retrospektive, die ab September auch im Düsseldorfer K20 zu sehen sein wird. Wie man zu den Arbeiten der japanisch-amerikanischen Konzeptkünstlerin steht, bleibt dem Betrachter selbst überlassen, meint Alexander Menden in der: "Man kann die Instruktionen der Künstlerin alszur Teilnahme oder alsempfinden. ... Unter dem Motto 'My Mommy Is Beautiful' lädt Ono die Besucher etwa ein,auf einen Zettel zu schreiben und diesen (oder alternativ ein Bild der Mutter) auf eine von 15 leeren Leinwänden zu kleben. Ermöglicht das rührende öffentliche Liebesgesten? Oder ist es ein süßliches, infantilisierendes Grundschulprojekt? 'Add Colour (Refugee Boat)' macht ein weißes Boot und die umgebenden Wände wiederum zur leerender Besucher. Ist das ein gemeinsames, vielleicht sogar wirksames Friedensfanal? Oder Erstarrung in einer selbstzufriedenen Aktivismus-Geste?" Als "" der Künstlerin erlebt Sebastian Borger imdie Schau: "Der Retrospektive gelingt es, Respekt, ja Bewunderung zu schaffen für eine Avantgardekünstlerin, eine Wanderin zwischen kulturellen Welten, die ihrer Zeit voraus war. Freilich bleibt auch die Skepsis gegenüber ihren einfachen Parolen." In derbespricht Susanne Ebner die Ausstellung.In derist Petra Schellen dankbar , dass die Hamburger Deichtorhallen der 92-jährigen, in der Schweiz geborenen und in Ungarn aufgewachsenen Fotografindie Ausstellung "The End of the World" widmet. Andujar setzt sich seit mehr als fünfzig Jahren für dieein, der größtenin Nordbrasilien. Ihre Aufnahmen verbinden Dokumentation und Poesie, so Schellen: "Wie die mit dem Ethnopoeten Hubert Fichte in den 1960er Jahren durch Afrika, Brasilien, die Karibik gereiste Fotografinbildet Andujar die Menschen und ihre Rituale würdevoll, aber nicht exotistisch ab. Aber anders als Mau, die distanziert-ehrfürchtig auf indigene Kulturen und Rituale schaute, geht Andujar über das Dokumentarische hinaus: Sie sucht dieselbst ins Bild zu setzen, indem sie mit Überblendungen und Infrarottechniken arbeitet. Da taucht zum Beispiel ein Männerkopf der Serie 'Das Haus' mit weit geöffneten Augen in eine Dimension außerhalb des Bildes und jenseits der materiellen Welt. Gemeinsam mit der Fotografin bleibt man vor der Schwelle stehen, betritt nicht die tabuisierte, Männern vorbehaltene.""Es ist ein, wenn man glaubt, den offenen Dialog zu verteidigen, indem man ihnaufmacht. Auch für die Brüller und die Extremisten", kommentiert Peter Neumann in derden Vorfall bei der. Vorbildlich habe sich etwa der Neue Berliner Kunstverein verhalten: "Weil der Verein nicht ihre politischeteilt, wollten die beiden Künstlerinnenunddort nicht mehr ausstellen. Der Kunstverein ließ die beidenziehen. Man sehe vermehrt Versuche einer Instrumentalisierung von Konflikten für die persönliche Agenda und lehne die Übernahme vorgegebener politischer Einstellungen ab, schrieb der Verein in einem Statement. Auch so lassen sich Räume schützen:."Weitere Artikel: In derwiderlegt Hanno Rauterberg das "Klischee von der" - zumindest mit Blick aufin der Kunstgeschichte. Ebenfalls in derporträtiert Lara Huck die bolivianische Fotografin, die in ihrer Fotoserie "Madre" Frauen als Heilige inszeniert. Der russische Künstlerdroht damit, in einer Aktion 16 Kunstwerke, unter anderem von Rembrandt, Picasso und Warhol mit einem Gesamtwert von mehr als 40 Millionen US-Dollar zu, sollteim Gefängnis sterben, meldet Timo Feldhaus in derBesprochen werden die Ausstellung "Heute" mit Werken der in Jerusalem geborenen Künstlerinin der Galerie Wannsee Contemporary taz ), die Ausstellung "Von Odessa nach Berlin. Europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts" in der Berliner Gemäldegalerie ) und die Ausstellung "Lacan, l'exposition" im Centre Pompidou in Metz , die sich nicht nurwidmet, sondern auch der Frage nachgeht, "inwiefern Kunstwerke Lacans psychoanalytische Theorie auf den Weg gebracht haben, aber auch als derenfunktionieren", wie Bettina Wohlfarth in derschreibt.