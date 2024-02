Einfach nur noch bitter findet Johannes Franzen in einem großen Essay aufdas per Konzernbeschluss herbeigeführte Ende des für den Diskurs einst so wichtigen Online-Musikmagazinsals Musiksparte im Männermagazin: "Eine nackte Form der" sieht er am Werk, sowie "dieeiner ökonomischen Kultur", welche "über Metaphern wie 'Umstrukturierungen'einfach zunichte machen kann. ... Der ganze Fall ist symptomatisch für den Niedergang der Geistesarbeit, für den Status des öffentlichen Nachdenkens über Kunst und Kultur", das "immer stärker ins Zwielicht der gesellschaftlichen Nutzlosigkeit gerückt" wird. "Es ist ein trauriges Schauspiel, dass sich liberale Überflussgesellschaften dazu entscheiden, auf das ernsthafte öffentliche Nachdenken über Kunst und Kultur zu verzichten. Wenn die Zerstörung der Medien, wo geistreich und mit intellektuellem Anspruch über Bücher, Musik, Kunst, Serien, Film, Theater geschrieben wird, in diesem Tempo weitergeht, wird Kulturjournalismus in wenigen Jahren wieder einvon Amateuren sein. Mit jedem kulturjournalistischen Medium, das kaputt gemacht wird, verschwindet auch eine."Das neue Album "Don't Play with the Rich Kids" der seit Jahren nach Berlin (Sänger und Gitarristlebt mittlerweile gar in Argentinien) ausgewanderten Wiener Gruppeklingt mitunter "wie eine spät gehobene Blumfeld-Platte" und "nach einer", schreibt Karl Fluch im. "Ja, Panik pflegen den Optimismus, glauben in 'Changes' (Bowie, erneut) an die Veränderbarkeit, singen forsch: 'Weil ich glaub' schon, dass man uns ändern kann.' ... Offen bleibt die Antwort, wer oder was die notwendige Änderung herbeiführen könnte, aber die Kunst muss keine Antworten bieten,und Gedanken reichen. ... Fast wirkt es, als wäre der Zustand des Haderns in eine neue Form des Selbstbewusstseins gekippt. Das macht das neue Album ungestüm und lebendig. Am Ende ist man bereit zu sagen: Die Hoffnung lebt nicht nur, sie." Für das Album hat Spechtl seine jugendliche Leidenschaft fürswieder aufgewärmt, verrät er Marius Magaard im-Gespräch: "Was mich lange am Sound der Gitarre gestört hat, war, dass sie für mich immerklingt. Dieses Klangbild wollten wir unterwandern: Gerade die Gitarren haben wir daher stark verfremdet. In Songs wie 'Dream 12059' ist sie digital verzerrt und die Bitrate heruntergerechnet, so wie man es eher in der elektronischen Musik macht. Das heißt: Die Synthesizer klingen hier eigentlich."Außerdem: In seinem Poptagebuch für den erzählt Eric Pfeil von seiner neuen Leidenschaft für ". Hui, das ist ein Spaß!" Hansjürgen Mai berichtet in dervon neuen Verschwörungstheorien aus dem Trump-Milieu rund um. Jakob Biazza wirft für dieeinen Blick auf den neuesten Irrsinn im Auktionshandel rund um. In der gratuliert Gina Thomas dem Dirigentenzum 80. Geburtstag. Marcus Jung schreibt in der Frankfurter Pop-Anthologie über "Weak Become Heroes" vonBesprochen werden das Debütalbum von), diversein Berlin ( VAN ), ein Konzert derunter Standard ),Buch über seine Lieblingsgitarren () und neue Veröffentlichungen aus dem Berliner Underground, darunter "All the Singularities I-IV" ("Zwischen nervösem Postpunk und Anadolu-Rock-Spezereien (...) stehen immer wieder entschleunigte Momente in Dub", schreibt Stephanie Grimm).