Jens Balzer ärgert sich auf(leider verpaywallt), dass insgesamt 17 Acts beim Berlinerwegen "" ihren Auftritt abgesagt haben und damit "auf schlimme antisemitische Narrative hereinfallen. ... Warum wendet sich eine solche Kampagne gerade gegen ein Festival, das jahrelang alles darangesetzt hat, Künstlern und Künstlerinnen aus dem Globalen Südenzu verschaffen? Das auch viel Zeit damit verbracht hat, Visa und Reisen zu organisieren für all jene, denen der deutsche Staat nicht gerade einen roten Teppich ausrollt, wenn sie innerhalb seiner Grenzen Musik machen wollen? Es ist - wie zuvor schon bei den Aktionen der BDS-Kampagne - ein 'postkolonialer' Boykott, der sich zunächstrichtet, die sich selber als 'postkoloniale' Akteure verstehen und die - so hatten sie es zumindest bislang gedacht - nichts anderes wollen als diejenigen, von denen sie nun boykottiert werden. Es ist wie so oft in der Geschichte von Menschen, die sich in kultureller und politischer Weise für progressiv halten, schon wieder so, dass diese Menschen irgendwann damit beginnen, einander die Solidarität aufzukündigen und sich."Überfordern den Ausschlussvom meldet Kira Kramer in der. Das sieht "doch stark nach einervon Musikern aus", kommentiert Nadine Lange im: "Wenn sie von den ESC-Organisator*innen fordern 'konsequent gegen Teilnehmerländer vorzugehen, die demokratische Werte und Menschenrechte verletzen', fragt man sich, warum sie nicht auch zumaufrufen." Auch Jan Feddersen von der hat den offenen Brief der Künstler genau gelesen, die ihre Initiative unter anderem damit begründen, dass ja auchvom Wettbewerb ausgeschlossen wurde: "Im Schriftlichen dieser Initiative gibt es, wie in den meisten propalästinensischen Statements seit dem 7. Oktober, keinen Hinweis auf den Anlass der militärischen Einsätze im Gazastreifen durch die Armee: diean eben jenem ersten Samstag im Oktober vorigen Jahres. Dass Russland die Ukraine am 22. Februar 2022zu bombardieren begann, bleibt als Unterschied."-Kritiker Helmut Mauró hört neue-Aufnahmen zum Jubiläumsjahr (mehr dazu bereits hier ) und macht dabei einige Entdeckungen:"entfaltet einen, in dem man staunend und manchmal auch ein bisschen ehrfürchtig umherblickt. Es ist ein symphonisches Neverland, in dem verspielte und auchauftauchen, die sich aber allesamt alserweisen. ... Neue Wege beschreiten François-Xaviermit dem Gürzenich-Orchester undmit dem Altomonte-Orchester St. Florian, der einstigen Wirkungsstätte Bruckners. Beide suchen denmit einem kleiner besetzten Ensemble, wollen nicht überrumpeln und manipulieren, sondern vertrauen der Musik in ihrer klarsten und gleichsam reinsten Form. Der neue Bruckner-Klang entwickelt sich frei,."Hingerissen ist in derauch Elmar Krekeler ( online nachgereicht ) von "Tractus", dem neuen Album von: Zu erleben "ist eine gestische, eine sprechende Musik. Eine, die deswegen so unmittelbar wirkt, weil sie Sprache nicht nur begleitet, sondern sie gewissermaßen inhaliert hat. ... Sie lebt die Worte, bringt sie zum Leben, auch wenn man sie gar nicht hört, wenn sie nur als Inspiration dienten wie ein altes, kirchenslawisches Gebet für 'These Words'. Darin scheinenauf, etwas pulst, klingelt, Klangflächen heben zu singen an, reden, erzählen von Bedrohungen, Verfehlungen der Menschen und rufen den Schutzengel um Hilfe an." So "entsteht etwas, das man selten so dringend brauchte wie heute", nämlich ", gewonnen aus schwieriger Zeit für eine schwierige Zeit, eine sanfte, stets hymnenbereite Handreichung der Kunst des."Weitere Artikel: Deutsche und französische Verwertungsgesellschaften rechnen nach einer Studie mit einem Umsatzverlust von 2,7 Milliarden Euro durchund berichten von grassierender Angst unter Musikern, meldet Andrian Kreye in der. Bernhard Uske berichtet in dervon einem Abend der Frankfurter "Happy New Ears"-Reihe desüberKomposition "Werckmeister Harmonies", die aufgleichnamigem Film basiert. Die Berliner Bandgeht auf Abschiedstour, meldet Andreas Hergeth in derBesprochen werden das Debütalbum "Preludes to Ecstasy" von Standard ),neues Album "For Lovers Only / Rain Suite" ( FR ) und Papooz' neues Popalbum "Resonate" (Detlef Diederichsen wird "das Gefühl nicht los, dass der Weg in den Mainstream, unter, nicht der Weg ist, der dieses Duo auf den Popolymp führt")