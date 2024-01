In derordnen die Kirchenhistoriker Hubert Wolf und Barbara Schüler einen Archivfund aus dem Vatikan ein:wandte sich 1942 in einem Brief an Papst Pius XII., den sie mit erheblichem Pathos ersehnte, ihren "zu retten. Offenbar fürchtete sie dessen Sturz durch die Deutschen und deren Machtübernahme in Italien. Die jüdische Autorin und Mussolini pflegten in den mittleren Dreißigerjahren einen freundlichen Austausch. "Bei aller Kritik an der antisemitischen Wende Mussolinis, die sich in den italienischen Rassegesetzen von 1938 zeigte, wollte Else Lasker-Schüler dem Duce die sprichwörtlichehalten, weil sie ihn zu kennen glaubte, wie er eigentlich sei: den 'Oberoberoberprimaner'. Diese unverbrüchliche Treue begründet die Dichterin in ihrem Brief an Pius XII. geradezu heilsgeschichtlich, indem sie Mussolini mit Ruben in der Josephs-Geschichte des Alten Testaments vergleicht, der als Einziger der Brüder gegen eine Ermordung Josephs eintritt. In eine Zisterne geworfen, wird Joseph als Sklave nach Ägypten verkauft, wo er Karriere macht und während einer großen Hungersnot zum Retter seiner Brüder und damit des ganzen Volkes Israel wird. Ausgerechnethabe ihren Glauben wieder erhöht, schrieb Else Lasker-Schüler dem Papst."In dem Brief heißt es: "Er holte mich aus der Grube der Hyänen - erhöhte meinen Glauben wieder - wie einst Ruben an Joseph tat. In tiefster Wahrheit, Heiliger lieber Vater, der Duce ist gut; die Sorge um die ärmste ital. Bevölkerung machte ihnund - aber ich liebe alle indianische Freundschaftstreue und nie vergesse ich, was der Duce für mich tat, sein Schiff brachte mich nach Jerusalem, wie schwer auch mein Herz getroffen! Mein 'armes' immer immer beschuldetes Volk, hat er plötzlich. Aber ich erkannte den Duce einst und halte meine Treue ihm."Außerdem: Alexander Brüggemann ( Tsp ) und Gerhard Matzig () erinnern an den Comiczeichner , der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Besprochen werden unter anderem die vonherausgegebene Comicsammlung "Frau, Leben, Freiheit" ( taz ),"Das Geschäft der Toten" ( FR ),Erzählband "Der Fluch des Hasen" (),"Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann" () und' "Der letzte Liebende" (). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau