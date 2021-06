Buchautor

Yanara Friedland

Yanara Friedland, geboren 1983 in Berlin, ist eine deutsch-amerikanische Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Essays und Prosatexte beschäftigen sich mit Migrationsnarrativen, Autofiktionen und Grenzgängern und erscheinen regelmäßig in Literaturzeitschriften wie Asymptote, FENCE oder Western Humanities Review. Uncountry. Sie lehrt am Fairhaven College of Interdisciplinary Studies und lebt in Bellingham (WA).