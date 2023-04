Buchautor

Thomas Browne

Sir Thomas Browne, geboren 1605 in London, gestorben 1682 in Norwich, war ein englischer Philosoph und Dichter. Sein Studium der Medizin führte den institutionsfreundlichen Autodidakten von Oxford über Padua nach Leiden. In seinen Werken verarbeitete er philosophische Themen mit naturwissenschaftlicher Aufmerksamkeit zu Klassikern der Weltliteratur.