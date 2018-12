Buchautor

Thomas Antonic

Thomas Antonic, geboren 1980 in Bruck an der Mur, ist ein in Wien und San Francisco lebender österreichischer Literaturwissenschaftler, Autor und Musiker und Gründungsmitglied des 2009 gegründeten transnationalen und interdisziplinären Künstlerkollektivs William S. Burroughs Hurts.