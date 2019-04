Buchautor

Theodor de Bry

Theodor de Bry, 1528 in Lüttich geboren, war Goldschmied und Kupferstecher. Seine Sammlungen von Reiseberichten , die "West-Indischen Reisen" und die "Ost-Indischen Reisen" geheören zu den bedeutendsten der Frühen Neuzeit. Er starb 1598 in Frankfurt am Main.