Buchautor

Tanjev Schultz

Tanjev Schultz, geboren 1974 in Berlin, ist ein deutscher Journalist und Publizist. Der frühere Redakteur der Süddeutschen Zeitung ist seit 2016 Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er studierte Philosophie, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Germanistik an der Freien Universität Berlin, der FernUniversität in Hagen und der Indiana University Bloomington und wurde an der Universität Bremen in Politikwissenschaft promoviert.