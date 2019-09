Buchautor

Stephan Frings

Stephan Frings studierte Biologe in Konstanz, promovierte an der University of Otago in New Zealand, forschte am Institut für Biologische Informationsverarbeitung im Forschungszentrum Jülich, ist Professor für Molekulare Physiologie am Centre for Organismal Studies der Universität Heidelberg, Lehrbuchautor beim Springer-Verlag und Gärtner im Botanischen Garten in München.