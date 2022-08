Buchautor

Steffen Schroeder

Steffen Schroeder, geboren 1974 in München, ist Schauspieler und Schriftsteller. Er war Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, bevor er Claus Peymann ans Berliner Ensemble folgte. Er spielte in zahlreichen Fernsehserien und Kinofilmen, wie etwa "SOKO Leipzig" oder "Der rote Baron". Schroeder engagiert sich für den Weißen Ring und gegen Rechtsextremismus, seit 2017 ist er Botschafter der Organisation Exit-Deutschland. Sein Buch "Was alles in einem Menschen sein kann. Begegnung mit einem Mörder" (2017) löste großes Echo aus. 2020 erschien sein Debütroman "Mein Sommer mit Anja". Steffen Schroeder lebt mit seiner Familie in Potsdam.